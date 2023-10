Hamas ber Gaza trosse Israels masse-evakueringsordre

Hamas ber befolkningen på Gaza ignorere Israels anmodning fra i dag tidlig om at alle beboere nord for samtlige innbyggere på Gaza-stripen nord for HaBesor – 1,2 millioner sivilster – evakuerer sørover i løpet av 24 timer. «Stå fast i deres hjem, og standhaftig mot okkupasjonsmaktens frastøtende psykologiske krigføring», er beskjeden fra organisasjonen som styrer Gaza og forrige helg sto bak, ifølge The Guardian.

Ikke at de har noe sted å dra: – Mine kolleger inne på Gaza bekrefter at det er utallige mennesker i de nordre delene som ikke har noen trygg måte å flytte seg på under det konstante bomberegnet, sier Flyktninghjelpens Jan Egeland. Han mener evakueringsordren er en kollektiv avstraffelse av sivilister for Hamas’ handlinger og en krigsforbrytelse.

Også FN ba i dag Israel om å trekke ordren tilbake. Organisasjonens talsperson Stephane Dujarric sier en slik masse-evakuering er umulig å gjennomføre uten store humanitære omkostninger og vil gjøre katastrofen enda større.

Israels militærsjef sier på sin side «tiden er inne for krig» etter at store mengder stridsvogner er stilt opp langs grensen til Gaza i etterkant av terrorangrepet til Hamas for seks dager siden. Målet med en eventuell invasjon er å utslette Hamas’ militære organisasjon, Al-Qassam-brigadene.

TILBAKE TIL GAMLE SYNDER: Da verden stengte ned under pandemien, raste etterspørselen etter energi i flere sektorer, og mange trodde utslippstoppen var nådd. Nå er den ikke bare tilbake til nivåene før pandemien, men godt over og høyere enn noensinne.

Noe av forklaringen ligger i krigen i Ukraina med bortfallet av russisk gass og den påfølgende energikrisen. Gasshungeren, i kombinasjon med forstyrrelser i oljemarkedenem, førte til høye priser og dermed en økning i nye olje- og gassprosjekter. Høye gasspriser førte også til at flere land har intensivert kullkraftproduksjonen de siste 18 månedene, noe som har bidratt til økte utslipp. «Det er mindre sannsynlig enn noen gang å nå Paris-målene», er det dystre budskapet fra Remi Eriksen, sjefdirektør i DNV (sertifikasjonsgiganten som vi i gamle dager kalte Det norske Veritas). Selskapet har akkurat sluppet sin energiomstillingsrapport, og den skriver vi om i ukas klimaspalte Elendig Fredag. Les spalten her!

Tegn et abonnement på Filter for å få alle våre nyhetsbrev – slik som:

ELENDIG FREDAG – om klima og miljø

Filter KALDDUSJ – om strøm og energi

Filter KAFFE – vår daglíge nyhetsoppsummering, levert til frokost

Filter ANBEFALER – redaksjonens aktuelle kulturtips

… og mer. Kun kr. 70,-! Klikk her for å lese mer – og teste et Filter-abonnement gratis i 30 dager!



BLÅSTE OPP STRØMPRISER: Adani-gruppen, et indisk forretningskonglomerat tett koblet til myndighetene og som dominerer deler av Indias økonomi, ser ut til å ha tjent flere milliarder på kunstige kullpriser langt over markedsverdi, avslører Financial Times. Avisa skal ha fått tak i dokumentasjon på eldre påstander om at Adani-gruppen bevisst har blåst opp drivstoffprisene, med den konsekvens at flere millioner indiske kunder og selskaper har blitt tvunget til å betale for mye for elektrisitet. Ifølge FT skal den private kullimportøren de siste to årene ha gjort dette ved å benytte seg av mellommenn til havs. Adanis talspersoner avviser det de kaller en «gammel, grunnløs påstand». (Anklagen ble først fremmet for sju år siden i en etterforskning av det indiske finansdepartementet)

UENIGE OM FOSEN-TREGHET: I et brev til Statsministerens kontor denne uken skrev Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) at tiden det tar for regjeringen å reparere skaden i Fosen-saken kan utgjøre en ny krenkelse av reindriftssamenes rettigheter. NIM viste i brevet til at FNs rapporteringsfrist normalt er seks måneder. I et svarbrev til NIM avviser statsminister Jonas Gahr Støre kritikken, melder E24: – Min regjering gjør det den kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken, og jeg deler derfor ikke NIMs syn på at det er betydelig risiko for at Norge er i ferd med å krenke SP artikkel 2 (3). Støre skriver samtidig at han er enig i at regjeringen har plikt til å rette opp i det pågående menneskerettighetsbruddet og at de må finne en løsning så raskt det lar seg gjøre. – Vårt poeng er bare at denne plikten til å reparere også har en menneskerettslig dimensjon, og at den må ivaretas. Og her har det gått veldig lang tid, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad til E24.

Denne uken har det gått to år siden Høyesterett slo fast at vindparken på Fosen bryter menneskerettighetene til reineierne. Aksjonister fra Natur og Ungdom har, med Greta Thunberg i spissen, demonstrert på Karl Johan, inne på Stortinget og utenfor vindparkens hovedeier Statkraft. Demonstrantene krever vindparken revet, noe regjeringen har sagt er uaktuelt.

TILTALT FOR KASHMIR-UTTALELSER: Den indiske forfatteren Arundhati Roy er tiltalt for 13 år gamle uttalelser knyttet til den konfliktfylte Kashmir-regionen, i det som ser ut til å være et nytt skritt fra indiske myndigheter for å slå ned på ytringsfriheten. Det melder New York Times. Den aktuelle uttalelsen ble sagt under Kashmir-konferansen Frihet – Den eneste vei i 2010, der Roy var tydelig på at «Kashmir ikke er en integrert del av India»: – Uansett hvor aggressivt og hvor ofte du spør meg om dette, så har selv indiske myndigheter akseptert at det ikke er en integrert del av India, sa hun i talen.

Både Roy og den kashmirske jusprofessoren Sheikh Showkat Hussain er anklaget for «provoserende» taler og for å bygge opp om polarisering mellom ulike folkegrupper. Både Roy og Hussain ble klaget inn av en kashmirsk, høyrepopulistisk hindu-nasjonalist i 2010, og det er uklart hvorfor politiet først tar opp saken nå – mer enn ti år senere. Regjeringen til statsminister Narendra Modi ble innsatt i 2014, og har siden dette blitt kritisert for stadig økt kontroll av regionen ved å oppheve dens begrensede selvstendighet, og samtidig undertrykke områdets frie demokrati og alle dissenter.