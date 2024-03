Haitis statsminister går av – strandet i utlandet mens bander herjer i Port-au-Prince

AITIS STATSMINISTER Ariel Henry har akseptert å gå av og utnevne en midlertidig, ny statsleder for landet. Det melder Guyanas president Mohamed Irfaan Ali, som er leder av Det karibiske fellesskap, en samarbeidsorganisasjon for statene i regionen. Organisasjonens statsledere møttes på Jamaica i går for å diskutere en politisk overgang som følge av den pågående voldskrisen på Haiti.

Henry, som ikke er valgt av folket men har ledet det lutfattige landet siden forgjengeren Jovenel Moïse ble drept i et attentat i 2021, befinner seg på Puerto Rico.Han har vært ute av stand til å returnere til landet han leder etter en reise til Kenya i februar. I hans fravær har væpnede bander tatt kontrollen over gatene i hovedstaden Port-au-Prince og stått bak angrep på byens flyplass.

​​USA bevilger 133 millioner dollar i ekstra støtte for å løse krisen. BBC News/Reuters/ABC News/DN (NTB)

DET ISRAELSKE MILITÆRET sier det undersøker om Hamas-leder Marwan Issa er drept i bombingen av et underjordisk anlegg Nuseirat-området i Gaza.

Palestinske medier melder samtidig at israelske styrker igjen har angrepet palestinere som venter på å motta nødhjelp i Gaza by. Sju skal ha blitt drept i angrepet. FN sier hungersnøden på det palestinske territoriet er i ferd med å forverres...