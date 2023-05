Haaland-kjør i norske medier: «Sportsvaskingens metode»

De fleste har fått med seg at den norske Manchester City-spilleren Erling Braut Haaland (22) til nær enhver tid finnes på forsiden av norske nettaviser, og nå har Retriever på vegne av Klassekampen kartlagt akkurat hvor mye. Siden Premier League-sesongen startet i fjor høst, finner de at Haaland er omtalt i 16 610 artikler, mens Arsenals Martin Ødegaard er nevnt i 7359.

Klassekampen skriver at VG for knappe to måneder siden la ned den 16 år gamle Eliteserie-børsen, som gikk ut på at VGs journalister var til stede på alle Eliteseriekampene. Begrunnelsen var, ifølge VGs sportsredaktør, at prioriteringene deres «endrer seg i takt med tidene». I mellomtiden har VG lansert en ny satsing kalt «Haaland-tracker» som oppdateres hver gang 22-åringen scorer. Målet deres er å bli like gode på å ‘tracke’ Haaland som City-spissen er til å score mål, ifølge avisas redaksjonelle utvikler.

Andreas Selliaas, redaktør for nettstedet Idrettspolitikk.no, påpeker overfor Klassekampen hvordan de aller fleste Haaland-artiklene er av triviell art. Han mener det er akkurat dette Abu Dhabi-eierne til Manchester City ønsker: «De har en mørk historie og et tydelig formål: at pressen skal skrive trivielle saker om klubben, så man glemmer hvem de egentlig er. Når pressen gjør det, bidrar de til å ufarliggjøre og normalisere eierne til Manchester City [...] Det er sportsvaskingens metode».

MISLYKKEDE SANKSJONER: «Putin har forberedt seg på denne krigen siden 2012, da han radikalt endret budsjettpolitikk og tømte alle Russlands få ressurser inn i modernisering av hæren, mens han ofret den voksende velstanden fra boomen på 2000-tallet». Det skriver Ben Aris, redaktør for økonomiavisa bne IntelliNews, i en fersk analyse i Filter Nyheter. Aris argumenterer for at de økonomiske sanksjonene Vesten satte inn mot Russland ikke fungerte etter hensikten på grunn av svakheter og smutthull.

Dette skyldes ifølge Aris at enkelte land har vært villige til å fungere som mellomstasjoner for russiske varer. Samtidig tar redaktøren opp