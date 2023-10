Guterres: «Hamas-angrepene skjedde ikke i et vakuum»

USAS UTENRIKSMINISTER ANTONY BLINKEN sa til FNs sikkerhetsråd at USA vil samarbeide med Kina for å sikre at Israel-Hamas-krigen ikke eskalerer. På møtet kom også FNs generalsekretær António Guterres med sine sterkeste uttalelser så langt om krigen i Gaza, der han fordømte Israels «klare brudd» på den humanitære folkeretten og ba om umiddelbar våpenhvile. Generalsekretæren sa at 7. oktober-terroren mot Israel «ikke skjedde i et vakuum», fordi det palestinske folk har vært utsatt for okkupasjon i 56 år, blitt fratatt eiendom av bosettere og utsatt for vold. Han understreket samtidig at dette ikke rettferdiggjør Hamas' grusomme angrep. Minst 35 FN-arbeidere er drept i Gaza siden 7. oktober.

Israels utenriksminister Eli Cohen fordømte talen fra Guterres, og skrev på Twitter at han ikke ønsker å møte generalsekretæren. Financial Times/CNN/BBC/