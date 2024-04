Grunnlegger av humanitær organisasjon sier Israel tok ut bilene «en etter en»

GRÜNDEREN AV WORLD CENTRAL KITCHEN, José Andrés, tilbakeviser at drapene på sju av hjelpeorganisasjonens medarbeidere i Gaza var et uhell: Han viser til at hjelpekonvoien som ble beskutt nylig hadde forlatt et lager der mer enn 100 tonn humanitær matvarehjelp var lastet av, at IDF (Israels militære styrker) var informert om kjøretøyenes rute og at de var tydelig merket med WCKs logo. Andrés hevder konvoien ble skutt etter systematisk og tatt ut bil for bil. IDF har hevdet at drapene var et tragisk uhell som skyldtes problemer med identifisering av mål under vanskelige forhold.

Hendelsen har allerede alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen i Gaza: WCK, som har vært en sentral bidragsyter til den humanitære hjelpen under krigen, har inntil videre innstilt sine operasjoner i krigssonen, og FN har fryst alle sine bevegelser i 48 timer mens sikkerheten for mannskaper evalueres. Den har også ført til nytt søkelys på Israels bruk av kunstig intelligens for å identifisere mål. Reuters/BBC News/AFP

ET NYTT FORSØK PÅ å restarte indirekte forhandlinger med Hamas om våpenhvile og løslatelse av gisler, skal ha strandet i Egypt. Den islamistiske gruppa som styrer Gaza lar seg ikke rikke på sine krav, som blant annet omfatter en total israelsk uttrekking. Reuters



IDF ØKER MOBILISERINGEN AV reservister til landets luf...