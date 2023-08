– Livsfarlige og groteske konspirasjonsteorier: Ap ut mot Norgesdemokratene etter 22. juli-uttalelser

I et intervju med Filter Nyheter i går kom Amund Garfors i Norgesdemokratene med uttalelser der han blant annet la skylden på Arbeiderpartiet for terrorangrepene 22. juli 2011.

Han uttalte også at Jonas Gahr Støre er en del av «demoniske krefter» som «står i kontakt med selve Satan» og at Arbeiderpartiet er «de onde».

Garfors er styremedlem i Norgesdemokratene i Nordland og er listekandidat i fylkestingsvalget i høst, parallelt med at han er medlem i SIAN og den åpent rasistiske organisasjonen FMI.

På partiets landsmøtet i år ble han framhevet av partiledelsen som en «ønsket taler» med et «viktig budskap» og «vidd og kraft». Etter planen skal Garfors drive aktiv valgkamp i Bodø førstkommende helg.

– Livsfarlig

Arbeiderpartiet reagerer nå kraftig på uttalelsene og krever svar fra partileder Geir Ugland Jacobsen på om han og partiet stiller seg bak Garfors.

– Det som blir forfektet her er livsfarlige konspirasjonsteorier som vi vet kan føre til ekstreme handlinger. Som kjent følger PST med på og følger opp miljøer som står bak holdninger og uttalelser som dette, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Filter Nyheter.

Hun mener partilederens tidligere svar om Garfors ikke holder vann, og håper Jacobsen kommer på banen.

– Dette partiet stiller lister i mange kommuner i dette valget. Jeg forventer at partileder Jacobsen nå svarer og avklarer om dette er holdninger som er representative for Norgesdemokratene. I så fall er det mildt sagt oppsiktsvekkende, sier Stenseng.

Jacobsen har foreløpig ikke besvart en henvendelse fra Filter Nyheter tirsdag kveld om Garfors’ uttalelser.

– Grotesk: Hevder det var skjulte skarpskyttere på AUFs ferje ved Utøya

I høstens valgkamp tegner Garfors inn Arbeiderpartiet som en sentral del av komplotter der norske politikere jobber for å «skifte ut» Norges befolkning med muslimer for å ødelegge landet, skaffe seg selv flere stemmer eller som påskudd for å sette inn militæret mot egen befolkning.

«Vi vil få en borgerkrig – oss mot dem», sa Garfors (om muslimer) til Filter Nyheter tirsdag. «Det er villet, det er ønsket, det er planlagt – bak vår rygg! Derfor er de demoner». (Politikerne på venstresida, red. anm.)

Amund Garfors på Norgesdemokratenes landsmøte i 2023.

– Politisk uenighet ønsker vi naturligvis velkommen, men dette har ingenting med det å gjøre. Dette er ikke innvandringsdebatt, det er bare rekker av farlige konspirasjonsteorier som ikke har noe i det politiske ordskiftet å gjøre, sier Stenseng.

Ap-ledelsen reagerer imidlertid særlig på Norgesdemokratene-kandidatens utsagn om 22. juli-angrepene.

Til Filter Nyheter uttalte Garfors i går blant annet Arbeiderpartiet selv sto bak terroren, og at han tror soldater utplasserte sprengstoff i Regjeringskvartalet og at skarpskyttere opererte fra AUFs ferje MS «Torbjørn».

I virkeligheten var Anders Behring Breivik alene om det høyreekstreme angrepet, som var rettet mot nettopp Arbeiderpartiet og AUF.

– Det han sier om 22. juli reagerer jeg veldig på. Nesten 70 ungdommer ble henrettet på grunn av sitt engasjement. De anklagene og konspirasjonsteoriene som kommer der er groteske, sier Stenseng til Filter Nyheter.

Kaller politikere «landssvikere» og «forrædere»

Garfors har også i mange år vært åpen om at han er aktivist i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), høyreekstremisten Arne Myrdals gamle organisasjon, som fremmer «et raserent Norge» og betegner innvandrere i Norge som «negre», «rasefremmede» og «invasjonsstyrker».

I høstens valgkamp skriver Garfors innlegg på FMIs nettsted signert med «Styremedlem i Norgesdemokratene Nordland» der han kaller norske politikere «landssvikere» og tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland for «landsmorderen».

Garfors indikerer at politikernes «overlagte import» av personer fra «shitholeland» er et «narrespill» for å kunne sette inn militæret mot egen befolkning.

– Dette er med på å forsøple ordskiftet enda mer og gjøre folk som vil engasjere seg politisk engstelige for å stille til valg. Fra før vet vi at mange kandidater i valget, særlig kvinner og de med minoritetsbakgrunn mottar veldig mye hets, sier Stenseng til Filter Nyheter.

Hun mener det er viktig å eksponere kandidater som har holdninger som Garfors’.

– Det er prisverdig at det avdekkes. Vi må få fram i lyset hva de faktisk sier og hvilke holdninger de har, sier partisekretæren.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

