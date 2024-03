Grisebonden fikk 25 000 i bot etter tilsyn: Slik forklarer han avvikene

– Det blir som når du er i kontroll med bilen din. Hvis du blir stoppet i politikontroll og lyset ditt ikke virker, og du egentlig er på vei til stasjonen for å reparere lyktene, så blir det avvik. Det samme blir det jo egentlig i et fjøs – et tilsyn er tilstandsrapporten der og da. Og alt tilsier at sånn er det ikke hos meg i det hele tatt.

Det forteller en av grisebøndene som ble inspisert under Mattilsynets tilfeldig utvalgte tilsyn i 2021 og 2022, til Filter Nyheter.

Kontrollørene på gården hans fant at tre av grisene i fjøset led av «røde, hovne og infiserte» halefester, og at det rant puss fra såret til den ene av dem. Inspektørene kalte dette «svært alvorlig for dyrevelferden» og fattet hastevedtak om avlivning. Grisene hadde «blitt utsatt for unødvendig lidelse og smerte», het det i vedtaket. Bonden avlivet grisene senere samme dag.

Mattilsynet fattet samtidig vedtak om at han måtte «ivareta» fire andre skadde griser med delvis avbitte, hovne eller betente haler, samt en halt gris.

Ved en såkalt kjøttkontroll Mattilsynet gjennomførte hos Nortura i forbindelse med slakting, konkluderte tilsynet også med at en av grisene hans var «uegnet som mat» på grunn av et middels stort brokk i tarmen.

Ble politianmeldt – fikk 25 000 i bot

Dyrevernsorganisasjonen Nettverk for dyrs frihet bestemte seg senere for å politianmelde den nevnte grisebonden, da de mente Mattilsynets sanksjoner var for svake. Øst politidistrikt endte opp med å gi bonden en bot på 25 000 kroner – en beslutning bonden selv mener var svært urettferdig.

– Jeg snakket aldri med dem, jeg visste ikke en gang at jeg var anmeldt, sier bonden frustrert.

Bonden ønsker å gi sin versjon av tilsynet og politianmeldelsen, men vil av hensyn til familien ikke bli referert med navn.

Øyeblikksbilde: Hadde ikke rukket å flytte grisene på sykebinge

– De var hos meg en gang på vårparten, men da var jeg ikke hjemme. Men hadde de kommet da, hadde de ikke funnet noen ting. Så det er litt tilfeldig akkurat det her. For min del var det veldig utur.

Bonden fra Østlandet forklarer at Mattilsynet kom uvarslet til gården hans i titiden om morgenen. Slaktebilen hadde allerede vært innom for å hente griser som skulle slaktes ut, og han var derfor senere ute med morgenstellet enn vanlig. På morgenen hadde han sett de halebitte grisene i fellesbingen, men gikk inn for å spise en brødskive før han skulle fullføre morgenstellet og plassere dem i en isolert sykebinge.

– Der møter jeg faktisk Mattilsynet på gårdstunet, så jeg sier i fra om alt dette (…) Men det kom ikke på papiret, det var bare muntlig da de kom. Jeg sa at jeg hadde tre griser som var halebitte, men at jeg ikke hadde fått flyttet alle sammen på sykebingen ennå. Noen var flyttet på sykebinge, men alle var ikke det, siden jeg hadde levert griser til slakt på morran.

Mattilsynets retningslinjer tilsier at griser med helt avbitte haler skal avlives. Årsaken er forskning som viser at kirurgisk amputasjon av grisehaler gir store smerter i opptil fire måneder, noe som regnes å være en for lang periode av grisens liv. Det er antatt at griser som har fått bitt av halen i fjøset, opplever de samme smertene.

Bonden husker det som at han fikk avlivningsbegjæring på de tre grisene han ikke hadde rukket å sette på sykebinge.

– De ville avlive en til, men jeg sa til Mattilsynet at jeg ville behandle han, fordi veterinær skulle komme. Veterinæren sa også at det ikke var avlivning i sine øyne, så det er jo litt øynene som ser også.

– Veterinæren mente at denne grisen ikke behøvde avlivning?

– Ja. De jeg fikk begjæring på fikk jeg ikke gjort noe med. Men jeg fikk snakket til hun i Mattilsynet om at vi måtte prøve å behandle den ene, fordi det ikke er så gæli som det ser ut, svarer grisebonden.

«Alle» har halebitte griser: – Bare å begynne å brannslukke

Ifølge bonden kan halebiting skje svært fort og problemet kan oppstå på få timer, gjerne over natta. Da er det bare å få den «for seg sjøl», slik at de andre slutter å bite på den. Han mener halebiting forekommer hos «absolutt alle» som driver med gris.

– Å forhindre halebiting er noe vi jobber med i næringa hele tiden. Men det som er så rart er at det kan være nok med et væromslag, da må du være våken og passe på. Det kan være nok til at det skjer ett-eller-annet, for inneklimaet blir annerledes.

Mange ulike faktorer spiller inn, påpeker han:

– Det kan være den minste grisen i bingen av en eller annen grunn, gjerne en purke. Det er sånt man lærer når man har drivi med dette, at det skjer.

– En annen ting er at når du leverer gris (til slakt), og ikke tømmer hele bingen, så dannes et nytt hierarki i grisebingen. En ny sjef. Da kan det skje. Det er også et øyeblikk der du skal være ekstra våken. Da kan det være alt er bra på morgenstellet, men når du kommer tilbake til kveldsstellet har det skjedd. Og da er det jo bare å begynne å brannslukke, for å kalle det det. Få ut gris og behandle.

Kan være vanskelig å få tak i veterinær umiddelbart

I loven knyttet til svinehold heter det at syke og skadde svin «straks» må behandles på forsvarlig måte, med veterinær ved behov. «Når det er nødvendig, skal syke eller skadde dyr isoleres i sykebinge med tørr og myk liggeplass, eller avlives», heter det i paragraf 18.

Men ifølge bonden er det ikke alltid like lett å få tak i en veterinær på kort varsel.

– Problemet mitt var at jeg ikke hadde fått flyttet dem på egen binge og fått tak i veterinær ennå. Men det er jo ikke alltid veterinæren kan være der på fem minutter heller. Det kan være de er i en annen krise, med kuer som holder på å blø ihjel, kalving eller liknende.

Får levert smågriser med korte haler

Bonden sier et annet problem er at noen av smågrisene han kjøper blir levert med for korte haler, kanskje med en halestump på bare 4–5 centimeter.

– Da ser det jo ut som om alt er spist opp hos meg. Men det er ikke det som har skjedd. Det som har skjedd er at sår som har grodd har blitt tygd og spist helt utpå tuppen, slik at det ble blødende inni bingen. Det var noe jeg observerte da jeg leverte dyr (til slakt), og da rakk jeg ikke flytte dem på morran.

Bonden sier han har tatt lærdom av tilsynet:

– Ved forrige levering nå spurte jeg om hvor mange griser som hadde for kort hale, og da «var det ingen». Men allerede i det første lasset som kom talte jeg til fem. Jeg sa at det må dere skrive opp, for hvis det havner på meg er det noe jeg kan tilbakevise.

En rekke andre kontrollmekanismer

Ifølge bonden må han gjennom en rekke kontrollmekanismer for i det hele tatt å kunne drive med svineproduksjon.

Det gjelder både regelmessige rapporter fra slakteriet, og et dyrevelferdsprogram som kalles «Helsegris».

Helsegris går ifølge Nortura ut på at bøndene må fylle en rekke krav knyttet til blant annet systematisk dokumentasjon og loggføring av hvordan såre og skadde dyr behandles.

– Helsegris er et internt system som skal godkjenne besetningen. Dette skal gjøres to ganger i året med en veterinær, forklarer bonden.

Han sier at han sendte papirer til Mattilsynet for å vise hvordan det sto til med besetningen hans basert på rapporten fra slakteriet. Dette påpeker han at politiet ikke tok til etterretning før de bøtela ham.

– Jeg ligger under på alt som har med sykdomsbilde å gjøre. De tar opp sånt som leddbetennelse, halebitt, kort hale – alle sånne ting. Det blir journalført og ført statistikk på. Blir det for høyt, skal du ha besøk av veterinær for å gjennomgå rutiner og hva du kan gjøre annerledes.

– Dette med tilsyn av veterinærer har blitt jobbet med i næringen de siste 4–5 årene. Spesielt blant dem som driver med ren slaktegris, for de har egentlig hatt mindre besøk av veterinær.

Ulønnsomt å drifte dårlig: – Begynner å bikke penger til slutt

Bonden forteller at han rammes hardt av økonomiske sanksjoner så fort han ligger dårlig an på noen av disse kontrollene.

– Hvis ikke grisen har det bra, så tjener ikke jeg penger heller. Blir de sjuke og dårlige fordi jeg ikke steller dyra mine, kan jeg bare legge ned. Da er det ikke penger igjen.

Grisebonden anslår at han da ville blitt trukket fem kroner kiloen, noe som ville betydd at han nærmest hadde gått i null.

– Vi betaler såpass mye for en gris, og bare dette med veterinær har blitt så dyrt. Nå er det faktisk slik at i stedet for å behandle en gris, så kan det nesten lønne seg å avlive den. Hvis det er såpass at du skjønner at det er en stor sjanse for at det går galt med den, så er det bare å avlive. Det blir billigere. Det er ganske pressa på priss.

Uenighet om strømengde

Mattilsynets inspektører mente også at bonden brukte for lite strø og rotemateriale. Strøet er til for grisens hygiene, mens halm (rotemateriale) som skal gi grisen noe å drive med.

Både Mattilsynet og foreningen Nettverk for dyrs frihet har overfor Filter vært tydelige på at både strø og rotemateriale er svært viktig for dyrenes helse og velferd. Mangel på rotemateriale kan for eksempel føre til at grisene ikke får utløp for sin naturlige atferd, slik at de heller begynner å bite og skade hverandre.

Bonden forteller imidlertid at han under tilsynet viste inspektøren at det var fullt av halm i gangene som ennå ikke var slengt inn i bingen. Dette påpeker han ble tatt til etterretning, men at det ikke kom med i rapporten og derfor ikke var noe politiet fikk informasjon om.

Han påpeker også at det er uenighet mellom «bønder flest» om hvor mye strø som bør være i bingen.

– Mattilsynet er veldig tydelig på at det skal være så mye, at det skal ligge 4–5 centimeter. Men det lar seg ikke gjøre. Gjør du det, så får du det ikke ut. Det er mye bedre at det ligger et tynt lag hvis de tisser der, enn at de tisser og lager fem centimeter bløtt som du ikke greier å få ut. Det er bedre å få dratt det ut, og legge på nytt tørt. Sånn synes i hvert fall jeg det har fungert veldig bra, for grisen er ikke møkkete eller noe.

Ifølge bonden gjør det forsåvidt ikke noe om grisen blir møkkete på sommeren, når temperaturen er oppi 20–30 varmegrader.

– Det er jo grisens egen funksjon. Det gjør den jo når den er ute. Da ligger den i gjørmebad, da står den og tisser og griser før den ligger og ruller seg i det. Det er innebygd i huet på dem. Hjernen får jeg ikke programmert om.

Godtok boten – men er irritert på politiet

Bonden utbedret alle avvikene han fikk fra Mattilsynet, og fikk brev i desember 2022 om at avvikene var lukket. Derfor mener han bildet er mer nyansert enn hva politiet nå har bestemt:

– Derfor er jeg fornærma på politiet, med tanke på at jeg aldri hørte noe fra dem. De har bare sett på bildene, og ment at det er bevis nok. Og ja, det er bevis nok på at det har skjedd, men er det straffbart? For veterinær må jo rekke å komme for å behandle dem. Det er poenget mitt. Jeg har aldri fått muligheten til å forklare meg.

Bonden understreker at politiet med dette har overprøvd Mattilsynets vurdering som fagfolk.

– Hvis de mente dette hadde vært så ille, ville de gitt ut mulkter (bot red.anm.).

Bonden oppgir at han har godkjent forelegget, men kun fordi han ikke orket tanken på en rettssak og at saken skulle vare i minst ett år til. Men han er svært opprørt over at han ikke fikk lov til å forklare seg overfor politiet i forkant, slik han fikk gjøre da Mattilsynet var på inspeksjon.

– Jeg har bare fått et forelegg. Det koster tid og penger å tenke på den saken i ennå et år.

