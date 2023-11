Gjennombrudd i stor cyber-etterforskning

Etterforskere, teknikere, jurister og annet personell fra Kripos deltok i forrige uke i en ukrainsk politirazzia mot om lag 30 adresser i Kyiv som knyttes til et internasjonalt, kriminelt hackernettverk. Opptakten er etterforskning av angrepet på Hydro i 2019, et såkalt løsepengevirus som ga kostnader på 800 millioner kroner. Minst 1800 virksomheter i 71 land har blitt rammet av den samme gruppen, der den antatte hovedmannen er blant de pågrepne i aksjonen Ukraina. Fra før er en armensk statsborger i varetekt i Norge etter å ha blitt pågrepet i Tyskland på en norsk arrestordre i august. Kripos’ cyberkrim-etterforskere har samarbeidet med kolleger fra Frankrike, Storbritannia, Ukraina, USA, Nederland, Sveits og Tyskland om opprullingen.

– Etterforskningen har klart å identifisere personer fra bunnen og helt opp til toppen av dette nettverket, som samlet har gjort skadeverk over hele verden for flere milliarder av kroner, uttaler politiadvokat Knut Jostein Sætnan i en pressemelding.

Kripos mistenker at gruppen i tillegg til skadevaren LockerGoga har brukt en rekke andre programmer, som Megacortex, Dharma og Ryuk.

VIKTIGE SAMTALER: Våpenhvilen mellom Hamas og Israel ser ut til å holde på dag fem. CIA-sjef William Burns møter i dag sin israelske spionkollega David Barnea i Qatar (sammen med blant andre landets statsminister og representanter fra Egypt) for å diskutere en mer langsiktig våpenhvile og mulige forutsetninger for en løslatelse av langt flere av Hamas’ gisler. Burns er regnet som president Joe Bidens viktigste forhandler i krisen, der flere amerikanske gisler ennå er savnet.

Erna Solberg og hennes ektemanns eventyr i aksjemarkedet blir ikke etterforsket av Økokrim. «Det bør ikke være noe å skryte av: Skandalen er uansett at Solberg var inhabil i så mange saker at hun ikke engang er i stand til å lage en oversikt», skriver redaktør Harald S. Klungtveit.

Vi har snakket med israelere som ble direkte berørt av Hamas’ terrorangrep den 7. oktober – og likevel kjemper mot Netanyahu- regjeringens angrep på sivile mål i Gaza.

«Blodpenger»: I en luksusvilla i Sveits gjorde Aker BP tidenes deal med den svenske oljegiganten Lundin. Bare uker før ble Lundin-topper tiltalt for medvirkning til alvorlige krigsforbrytelser.

TO FLUER I EN SMEKK: «Hvorfor ikke», må noen i De forente arabiske emirater ha tenkt før klimatoppmøtet COP28 som landet straks er vertskap for. Emiratenes egen delegasjon har nemlig planlagt å blande forhandlinger med klimatiltak med forhandlinger om olje- og gass-business. I notater fra Dubai lekket til BBC framgår det at delegasjonen har fått talepunkter fra oljeselskapene til bruk i møter med blant andre Tyskland, Kina og Venezuela.

LEIER INN FOLK TIL NAVNEBYTTE: I oktober bestemte regjeringen at Olje- og energidepartementet ved årsskiftet skal få det nemmere og mindre fossile navnet Energidepartementet. «Det er store oppgaver som skal løses, både nå og i framtida. Hele energisystemet skal endres slik at det blir netto-null utslipp (…) Vi er klare for en fornybar framtid», het det i begrunnelsen fra statsråd Terje Aasland.Navneendringen får imidlertid ikke noen betydning for verken arbeidsoppgaver, ansvarsområder eller organisering i departementet, men fører til endringer i departementenes digitale systemer. Filter Nyheter har spurt om kostnaden ved navnebyttet, og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) svarer at det er satt av et budsjett på omtrent 500 000 kroner til de digitale endringene, i tillegg til rundt 50 000 kroner til nye skilt, adgangskort og lignende. «Fordi endringene må skje raskt, må vi leie inn ekstra kapasitet», forklarer DSS til Filter Nyheter.

