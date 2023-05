Gjeldstak-kompromiss passerer viktig komité i USAs Kongress

DEN ULTRAKONSERVATIVE fløyen av Det republikanske partiet i Kongressen mener partiet kaster bort en unik sjanse til å presse gjennom fundamentale endringer i hvordan den føderale staten i USA bruker penger, hvis partiet vedtar kompromisset mellom majoritetsleder Kevin McCarthy og president Joe Biden om å heve det føderale gjeldstaket. Enkelte snakker høyt om å kaste McCarthy – men fløyen var ikke mannsterke nok til å stanse avtalen fra å passere Lovkomitéen i natt. Nå venter avstemningen i selve Representantenes hus natt til i morgen (og deretter det Demokrat-dominerte Senatet) før USA kan pustet lettet ut over å ha avverget en finansieringskrise med uante konsekvenser. The New York Times/AP News



NORD-KOREAS FØRSTE FORSØK på å skyte opp en spionsatellitt som skal følge med på USA, endte med et stort plask i havet. I Seoul ble en evakueringsordre sendt ut ved en feil i forbindelse med oppskytingen. CNN/AFP



NORGE OG ANDRE VESTLIGE land har økt handelen med Russlands naboland kraftig etter fullskalainvasjonen av Ukraina. Det er stor fare for at handelen i realiteten skjer med Russland, sier ekspert.

