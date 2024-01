DEN NESTE FASEN I ISRAELS krig i Gaza vil omfatte målrettede raid og ødeleggelse av tunneler, luft- og bakkeangrep og operasjoner utført av spesialstyrker helt til alle gisler er løslatt og den militære trusselen mot Israel er borte. Når Hamas er fjernet og krigen er over skal territoriet fortsatt styres av palestinere uten sivil israelsk tilstedeværelse, men med overordnet israelsk ansvar for sikkerheten, fremgår det i en plan framlagt av Israels forsvarsminister Yoav Gallant.

Gallant har tidligere indikert at krigføringen skal nedskaleres i den nordlige delen av Gaza og sier nå at en multi-nasjonal styrke skal lede an i gjenoppbyggingen av områder som er ødelagt av israelsk bombing.

Det er nå 136 israelske gisler i Gaza, ifølge den israelske hæren. Fortsatt pågår det angrep i sør-Gaza som tar livet av dusinvis av palestinere hvert døgn, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. BBC News/The Guardian/Al Jazeera

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) var i pengeknipe i november i fjor og hevdet i en mail til sin kontorutleier at de hadde fullmakt fra Justisdepartementet til å inngå «fremtidige forpliktelser». NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av i desember fordi enheten i strid med loven hadde tatt opp store lån i Norwegian Property. Aftenposten

