Gaza: Israelske styrker hevder kontroll over parlamentsbygning

DAGENS GAZA-NYHETER:

Det israelske militæret oppgir nå å ha tatt kontroll over viktige myndighetsbygg i Gaza by, blant annet parlamentet og politiets hovedkvarter. I tillegg til selve bakkeoperasjonen oppgir israelerne å ha bombet mer enn 200 mål fra lufta siste døgn.

I tillegg til selve bakkeoperasjonen oppgir israelerne å ha bombet mer enn 200 mål fra lufta siste døgn. FNs hjelpeorganisasjon UNRWA i Gaza vil, uten forsyninger, gå tomme for drivstoffet de trenger til sykehus, kloakkhåndtering og drikkevannsproduksjon i løpet av 48 timer, opplyser UNRWA-sjef Philippe Lazzarini .

. Sykehusdirektør Mohammad Abu Salmiyah ved det beleirede Shifa-sykehuset sier at sykehuset håndterer så mange drepte at de har blitt nødt til å begrave 179 personer, inkludert spedbarn, i en massegrav på området.

400 amerikanske embetspersoner i 40 ulike etater har signert et brev sendt til president Joe Biden der de ber om at han krever en umiddelbar våpenhvile fra Israel.

Hamas har publisert en video som viser en 19 år gammel israelsk soldat som har vært gissel siden terrorangrepet 7. oktober men som nå skal ha blitt drept i et israelsk luftangrep.

Minst fem palestinere er drept i sammenstøt med den israelske hæren på Vestbredden.

SISTE: Det går ifølge Aftenposten mot flertall i Stortinget for å vedta å be regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat «på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale». Forslaget er fremmet av Ap og Sp i dag etter at Rødts dokument 8-forslag (fra i sommer, lenge før Gaza-krigen) om at Norge skal forberede anerkjennelse lå an til å bli stemt ned. Vi er ikke blant de 138 av FNs 193 medlemsland som i dag anerkjenner Palestina, og om Norge skulle slutte seg til er det en politisk markering, men neppe noe som kommer til å få praktisk betydning for det palestinske folket.

UTSKJELT COMEBACK: The Economist er ikke overbegeistret over at tidligere statsminister David Cameron er tilbake i regjering, nå som Storbritannias utenriksminister:

«Mr Cameron’s return is a peculiar one, given his record. A man who bungled British foreign policy will now help shape it once more. A government struggling to figure out how to repair public services has appointed the man who, more than any other, caused their current difficulties. A man who deserted his office is now painted as an example of duty. In British politics, the appearance of competence is more important than the evidence of it. Aesthetics trump achievement. Nothing demonstrates this more than the renaissance of Mr Cameron».

HÅRETE MÅL RYKER: EU har nådd første del av målet om å levere én million artillerigranater og missiler til Ukraina innen mars neste år – det vil si 300 000 hentet fra landenes egne lagre. Men det har hersket tvil om resten, som er tenkt bestilt fra våpenprodusenter gjennom et felles anskaffelsesinitiativ, og på forsvarsministermøtet i Brüssel i dag sa tyske Boris Pistorius for første gang at der kommer unionen til å feile: – 1 million er lett å si, pengene er der, men det må også produksjonskapasiteten være. Unionens sjefdiplomat Josep Borrell er, for hva det er verdt, mer optimistisk: – Det handler om interaksjon mellom industrien og medlemsstatene, og jobben er i gang, sier han.

Målet ble satt på vårparten, da Ukraina meldte om et pågående behov for påfyll av 155-millimeters artillerigranater for å holde forsvarslinjene. I dag melder Volodymyr Zelenskyj om økende intensitet i russiske angrep i Donetsk, Kupjansk og Avdijivka.

SLUTT PÅ 16-ÅRINGENS NACHSPIEL-HANDEL: Danmark (!) skal stramme inn reguleringen av alkohol og tobakk for å få bukt med konsumet blant de yngste, og det er nå politisk enighet om en tiltakspakke. Her er noen av grepene i avtalen: