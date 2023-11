ISRAELS VÆPNEDE STYRKER hevder å fullstendig ha omringet Gaza by, den største på Gaza-stripen med over en halv million innbyggere før krigen, og angriper utposter, hovedkvarter og annen Hamas-infrastruktur. Statsminister Benjamin Netanyahu sier man er «på høyden av kampen», står ved byens porter og fortsatt rykker fremover. Forsvarsstaben hevder Israel fortsatt bare benytter halvparten av flyvåpenets kapasitet og er rede til å angripe langs andre fronter dersom det skulle bli nødvendig.

Såvel Tel Aviv som Washington DC har avvist å inngå våpenhvile på tross av palestinernes enorme lidelser og den akutte mangelen på mat, vann, medisiner og drivstoff. USAs utenriksminister jobber imidlertid med å få på plass såkalte humanitære pauser i krigføringen, og ankommer Israel i dag. Sjefen for IDF, det israelske militæret, sier for første gang at det skal tillates innførsel av drivstoff når sykehusenes aggregater går tomme.

Fordi krigføringen gjør det umulig for uavhengige journalister eller hjelpeorganisasjoner å ettergå tapstall lokalt i Gaza, er det ikke kjent hvor mange palestinere som er drept i israelske angrep så langt. Hamas-kontrollerte myndigheter oppgir at det nå dreier seg om over 9000.

Israels sikkerhetskabinett kunngjorde i går at «alle bånd til Gaza» skal brytes og at Gaza-innbyggere som som arbeider i landet vil bli returnert. Haaretz/BBC News/