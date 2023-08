EN GRUPPE HØYTSTÅENDE offiserer i Gabons militærstyrke har i en nasjonal tv-sending erklært at de har tatt makten i landet, og at helgens valg er annullert. Det melder internasjonale nyhetsbyråer etter at det sentralafrikanske landets valgstyre tidligere i natt erklærte president Ali Bongo for gjenvalgt for andre gang, med 64.27 prosent oppslutning.

Presidentvalget har vært preget av utsettelser, og opposisjonen – med hovedutfordrer Albert Ondo Ossa i spissen – hevder det har vært jukset. Bongo har vært anklaget for å forsøke å øke sin families kontroll over landets betydelige oljeressurser. Reuters/BBC News/AFP

MED NEDSLAG PÅ EN MILITÆR FLYPLASS i Pskov-regionen og bekreftede nedskytinger over både Moskva, Oriol, Bryansk, Ryazan og Kaluga har Ukraina gjennomført sitt mest omfattende droneangrep mot mål i Russland så langt siden fullskala-invasjonen i fjor.

I Pskov – 600 kilometer fra Ukraina og nært grensen til Estland – er fire militære transportfly av typen Il-76 skadet, melder lokale myndigheter. Den lokale guvernøren har stanset alle flyvninger til og fra lufthavnen og postet bilder på sosiale medier av en stor brann. Han sier brannen nå er under kontroll og at ingen ble skadet i angrepet.

Samtidig har Kyiv vært under det som beskrives som det kraftigste rakettangrepet på et år. To personer er drept og fle...