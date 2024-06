G7-LANDENE ER ENIGE OM USAs forslag om å bruke renteinntektene på beslaglagte russiske midler i Vesten til å finansiere et lån på 50 milliarder dollar som går til forsvaret av Ukraina. Midlene blir tilgjengelige for landet i løpet av året og er med på å sikre at ukrainerne kan fortsette sin kamp mot fullskalainvasjonen, også på noe sikt – en påminner til Kreml om at aggressoren ikke simpelthen kan ta tiden til bruk for å utarme Ukraina, ifølge Joe Biden. Vladimir Putin har truet med «ekstremt smertefulle» mottiltak.

USA og Japan har dessuten signert ti-årige sikkerhetsavtaler med Ukraina på G7-møtets første dag i Italia. Avtalen garanterer tilgang på våpnene, etterretningen, rådgivningen og teknologien de trenger både for å vinne krigen og avskrekke Russland fra å starte flere, ifølge USAs president. Den har imidlertid klausuler som innebærer at den kan sies opp – for eksempel dersom en mer Russland-vennlig president kommer til makta i Washington DC neste år. The New York Times/BBC News/Kyiv International

EN TALSPERSON FOR HAMAS sier den palestinske gruppa ikke har oversikt over hvor mange israelske gisler som fortsatt er i live i Gaza. Osama Hamdan bekrefter også at det foreliggende våpenhvile-forslaget ikke er tilstrekkelig for Hamas’ tilslutning. CNN



TESLA HAR FORMELT BEKREFTET at selskapets generalforsamling har gitt sin tilslutning til toppsjef Elon Musks reko...