«Umettelige politiske kannibaler»: Fylkesleder i Norgesdemokratene skrev at Ap «fråtser» i 22. juli

En del av tiårsmarkeringene for 22. juli-terroren var at statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre 21. juli 2021 besøkte Utøya sammen med Sveriges statsminister Stefan Löfven (S). Der snakket Støre om oppgjør med ekstremisme og at «andre politiske familier må snakke tydelig mot dem som kan hente næring og gå fra holdning til handling».

Det falt ikke i god jord hos Bjørn Skagen, som den gang var listekandidat til stortingsvalget og i dag er fylkesleder i det høyreradikale partiet Norgesdemokratene (tidl. Demokratene).

«Politisk voldtekt» og «kannibaler»

På Facebook la Skagen ut en artikkel fra nettstedet Resett om Støres Utøya-besøk, og så ut til å mene at Ap «profitterer» på 22. juli og «fråtser i tragedien»:

«AP er som umettelige politiske kanibaler (sic) og fråtser i tragedien som rammet så mange, når skal de la folk få lov å få ro? Å projisere en gal manns “visjoner” over på fredelige og ansvarlige samfunnsborgere er ikke noe annet enn politisk voldtekt. AP har ikke skamvett! Vi kan ikke la dem profitere på sin grenseløse frekkhet!»

Skagen, en veteran i partiet som har hatt flere verv, er i dag leder av Norgesdemokratenes fylkeslag i Vestfold og står i høstens valg på 8. plass på partiets lister både til fylkestingsvalget og i Sandefjord kommune. Etter første publisering av denne artikkelen oppga Skagen at han var utmeldt fra partiet i perioden mars 2020 til mars 2022 og at han derfor mener innlegg fra denne perioden ikke har noe med partiet å gjøre.

Samme dag som «kannibal»-innlegget hadde Skagen også lagt ut en artikkel fra et høyreradikalt nettsted der det het at at 22. juli-debatt er «venstresidens våpen mot politisk opposisjon».

Også neste dag – selve tiårsdagen for 22. juli-angrepet – så Skagen ut til å være provosert over det han kalte «evig polemikk fra venstresiden om høyreekstremisme». Innlegget 22. juli 2021 kunne tolkes som at han reduserte Anders Behring Breivik og Philip Manshaus til «to personer som hadde tatt alt for mye «Bøllers Tran»». (Skagen har ikke kommentert om det var de to norske terroristene han siktet til).

Noen dager etter innleggene under 22.-juli-markeringene, var Skagen på Facebook for å knytte Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre til Adolf Hitlers nazistparti NSDAP:

«Hadja (sic) og Jonas viderefører arven fra sine kollegaer i NSDAP», skrev Skagen, og mente «venstresiden skylder på andre for det de selv gjør» når de plasserer nazismen på ytre høyre politiske fløy.

(Kommentaren var knyttet til en Resett-artikkel som senere er slettet, om en pro-israelsk samfunnsdebattant som mener at Arbeiderpartiet (Ap) må ta et oppgjør med venstresidens antisemittisme og ekstremisme).

Skagen var på dette tidspunktet ført opp som en av Norgesdemokratenes kandidater til stortingsvalget.

Ved en annen anledning, etter det islamistiske terrorangrepet i Oslo i 2022, så Skagen ut til å anerkjenne et innlegg som viser til konspirasjonsteorier om 22. juli som går ut på at det var andre gjerningsmenn enn Breivik på Utøya som myndighetene/mediene skjuler informasjon om. «(…) hvor mange skyttere var det der, det var IKKE bare A.B.B. Media Kødder med hjernen til folk», het det i innlegget som Skagen klikket «liker» på.

Skagen har foreløpig ikke besvart Filter Nyheters henvendelser om 22. juli-innleggene eller innlegget der han omtaler Tajik og Støre som kolleger med 1940-tallets nazister. Etter et tidligere intervju der han kommenterte andre innlegg (se nedenfor), gjorde han det torsdag klart at han ikke ønsker å gi ytterligere uttalelser.

Fylkeslederen om Ingvild Kjerkol (Ap): «En Rinnan og Quisling i skjørt?»

Fylkeslederens innlegg er lagt ut på hans egen Facebook-vegg, der han også driver valgkamp med innlegg fra partiet og der han har prydet profilbildet sitt med Norgesdemokratenes logo og slagord.

Skagen har slått fast at «Ap graver sin egen og befolkningens demokratiske grav ved hjelp av islamske nettverk» og ba i samme innlegg følgerne sine om å stemme på Norgesdemokratene «om du vil ha norske politikere».

I en rekke innlegg og reaksjoner på Facebook har fylkeslederen i Norgesdemokratene bidratt til å framstille framtredende Ap-politikere som forrædere, landssvikere og fiender av den norske befolkningen.

Ved noen anledninger har han gitt liker-klikk på kommentarer som sammenligner navngitte politikere med Vidkun Quisling. (Quisling ble i 1945 henrettet for landssvik, ved skyting på Akershus festning).

Det gjelder blant andre en kommentar om klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, der det heter at: «Quisling blei skutt å det forstår ikkje eg… Desse avbilda er pokker så møje større Drittsekker».

Kommentaren som Skagen «likte» falt etter at han antydet at han «ville blitt tatt for hat-prat» om han hadde sagt hva han egentlig mente om de to Ap-profilene.

En annen kommentar som Skagen tilsynelatende anerkjente gikk ut på at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter er «verre enn quisling hele bunten…», mens han ved ytterligere en anledning klikket «liker» på en kommentar som refererte til Støre som «landsforræder».

Så sent som i sommer brukte fylkeslederen i Norgesdemokratene selv denne typen retorikk om helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

«Er hun landsforræder og folkefiende, som overgir all makt over vår helse og sikkerhet til et selvoppnevnt udemokratisk WHO som styres av diktatorer og ledere for folkemord? En Rinnan og Quisling i skjørt? Jeg vet hva jeg mener», skrev Skagen.

I innlegget lenker Skagen til en artikkel fra nettstedet Document, om en tale Kjerkol holdt for Verdens helseorganisasjon (WHO) om behovet for en felles innsats i et globalt helseperspektiv. Document framstilte det imidlertid som at helseministeren oppga «nok en bit av Norges selvstendighet» og at hun på vegne av regjeringen overleverte «kontrollen over vår helsepolitikk».

– Det som var reaksjonen var jo faktisk at det var undertegna en avtale med WHO om at de skulle bestemme innføring av vaksiner i Norge. Det var det som var saken, sier Skagen til Filter Nyheter.

Fylkeslederen understreker at han brukte betegnelsene «landsforræder og folkefiende» i spørsmålsform, altså at det ikke var noen konklusjon fra hans side.

– Du sa også «jeg vet hva jeg mener». Da høres det ut som at det er et «ja» fra deg på spørsmålet?

– Ja, jeg vet jo hva jeg mener. Jeg mener at det er fullstendig feil å overlate en sånn styring til et ikke-nasjonalt byrå, for å si det sånn. Et udemokratisk råd som er i direkte kontakt med «Big Pharma» som det blir kalt, eller legemiddelindustrien.

– Men mener du da at hun er en landsforræder og en folkefiende?

– Nei, altså det var et spørsmål om hva andre måtte mene. Men altså jeg mener at den handlingen er i strid med vår grunnlov og at hun har tatt seg friheter på folkets vegne som jeg mener hun ikke har rett til.

Det er ikke utelukkende Ap som blir referert til som landssvikere av Norgesdemokratene-kandidaten.

15. september 2020 skrev han om å reise riksrettssak mot (den borgerlige) regjeringen, som han mente «de facto har foretatt et kupp». «Å gi en stemme til regjeringspartiene H, V og KrF ved kommende valg, kan dermed sies å støtte en landssvikende maktovertakelse, en slik som Quisling etablerete i 1940», skrev Skagen.

Tidligere samme år skrev Skagen et kryptisk Facebook-innlegg der han spådde en «storm over landet» der «landssvik og folkebedrag» og «likvidering» vil bli avslørt og «statseliten vil bli avkledd og stilt til ansvar» i en prosess som skal gjøre slutt på at folket «voldtas»:

Sammenlignet opprør mot Støre-regjeringen med «V for Vendetta»

I et annet innlegg skriver Norgesdemokratenes Vestfold-leder at han mener Støre blir «mer og mer lik diktatoren «Sutler» i «V for Vendetta»». Filmen Skagen viser til ender med en blodig revolusjon med maskekledde opprørere og at hovedpersonen, i Guy Fawkes-maske, sprenger den britiske parlamentsbygningen.

Skagen knytter «V for Vendetta»-referansen til frustrasjon over prisstigningen som har skjedd etter valget der Støre sa det skulle bli «vanlige folks tur» og at statsministeren «umulig kan stå inne for lovnadene sine».

– Hvis man ser på den filmen og sammenholder det med det jeg skriver, så gjør jo folk opprør. De ikler seg maske og gjør opprør mot det styret som Sutler har der. Og det er jo egentlig det som jeg mener at vi bør gjøre. Vi kan ikke akseptere at folk som nesten ikke har til livets opphold skal bli belasta med enda mer dyrere matvarer, dyrere drivstoff og dyrere energi. Alt blir dyrere. Du kan umulig kalle det for vanlige folks tur, sier Skagen på telefon til Filter Nyheter.

Scene med diktatoren Sutler (t.h.) fra filmen «V for Vendetta». (Skagen la ikke ut bilder fra filmen.)

Suspenderte annen kandidat i Norgesdemokratene onsdag

Også andre i Norgesdemokratene bruker retorikk om forrædere og landssvik knyttet til navngitte rikspolitikere – ofte i Arbeiderpartiet.

Tidligere denne uka intervjuet Filter Nyheter Amund Garfors, listekandidat og styremedlem i Norgesdemokratene i Nordland, som uttalte at han mente Ap selv sto bak 22. juli–terroren, samtidig som han kalte Støre en «demon» og knyttet Ap til muslimfiendtlige konspirasjonsteorier og landssvik.

Etter at Garfors gjentok beskyldningene om 22. juli i et oppfølgingsintervju med Dagbladet, ble han til slutt suspendert, ifølge partileder Geir Ugland Jacobsen. (Like før suspensjonen hadde Jacobsen gitt en helt annen uttalelse til Filter Nyheter, der han omtalte Garfors som «en snill og velmenende person, som er fortvilet over at Norge vanstyres»).

Dagen etter la Norgesdemokratene i Oslo ut et innlegg titulert med «litt nødvendig opprydning», der partiledelsen oppfordret medlemmene til ikke å snakke med medier uten å gå via partiapparatet. I innlegget, der Filter Nyheter ble omtalt som en «venstreekstrem blogg» advarte partiet om at Aftenposten, VG, TV2, NRK og Dagbladet og resten av «MSM» er «en del av venstresiden» og som mål å «påvirke folket til å tenke og handle slik de ønsker».

Da Filter Nyheter samme formiddag ønsket svar på ytterligere spørsmål av Vestfolds fylkesleder Bjørn Skagen, avviste han å svare på spørsmål og sa han ikke hadde tid.

«Dette ser bokstavelig talt svart ut»: – Littegrann sarkastisk

I intervjuet med Skagen, som altså ble gjennomført dagen før, svarte han på spørsmål om et annet innlegg han hadde lagt ut på Facebook denne sommeren.

«Dette ser bokstavelig talt svart ut!», skrev Skagen, sammen med en link til en artikkel fra det innvandringsfiendtlige danske nettstedet som var illustrert med et foto av afrikanske båtflyktninger om bord på et europeisk redningsskip.

– Når du skriver «dette ser bokstavelig talt svart ut» over et bilde av båtmigranter framstår det jo som en referanse til hudfarge – er det noe en politiker bør gjøre?

– Ja, altså det var jo kanskje littegranne sarkastisk på en måte, men jeg er svært oppgitt over det at flyktninger fra Afrika er nødt til å sette livet på spill for å komme seg til Europa, sier Skagen.

Han er opptatt av å få fram at han har et mer nyansert syn på saken enn innlegget kan gi inntrykk av:

– Jeg mener at det er de gamle kolonistatene og imperialismen som egentlig har skyld i det at de er nødt til å flykte. Bare en så enkel ting som at det her var kolonimaktene som satte seg ned med en linjal og streka opp grenser i Afrika, splitta stammefolk og skapte flid. Jeg tror mye av skylda ligger helt tilbake til det. Det med at det ser svart ut var like mye hans henvisning til selve ferden over Middelhavet, for å si det sånn.

Kommenterte muslimhat: «Kanskje ikke rart om noen blir forbannet»

«Visse ting kan ikke blandes; som ild og vann, olje og vann, og ….. », skrev Skagen i juni om en artikkel fra den tidligere Resett-redaktøren Helge Lurås’ nettsted, iNyheter. Saken omhandler en lektor som frykter vold fra «innvandrerbarn».

Til dette sier Skagen til Filter Nyheter:

– Ja, altså det er jo tydelig det i enkelte områder er kulturkrig, for å si det sånn. Eller religiøs krig, for å si det sånn. Det er jo tydelig at noen har vanskelig for å bli integrert, og heller ikke her vil jeg legge ansvaret på de som blir uthengt her. Jeg mener at det er de statene som tar i mot som må gjøre tiltak for å lette integrering, det er eneste måten å komme seg ut av den problematikken med utenforskap og kulturkrig, bandekrig, ja, whatever. Du ser for eksempel i Sverige, der er det store områder som er «no-go»-soner, fordi det er stort utenforskap.

I et annet innlegg, som er en kommentar til en artikkel i Dagsavisen under tittelen «Erna Solberg om muslimhat: – Håpet ligger hos ungdommen», skriver Skagen:

«Så nå skal muslimene ha enerett til å hate, i tillegg til at de tar seg friheten til å voldta og hetse. Hvorfor skal muslimer forferdes hele tiden, er Kanskje ikke rart om noen blir forbannet på muslimer og deres faksje profet».

Skagen sier om dette innlegget at han vil vise til en «mengde» nyhetsoppslag. Han mener den norske loven om hatefulle ytringer «begrenser vår mulighet til å uttrykke oss».

– Det har skapt mye sinne i enkelte miljøer. For meg har det ikke vært av så stor betydning, for jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av innvandring. Jeg mener det viktigste hadde vært om vi hadde kunnet funnet andre løsninger som gjør at vi kunne sluppet å havne i kritiske situasjoner. At de kanskje kunne ha levd normale gode liv der de egentlig kommer fra.

På nettet bruker Skagen begrepet «snikislamisering», som han påpeker at det var Siv Jensen (Frp) som i sin tid «innførte», men uttaler til Filter Nyheter:

– Jeg har absolutt ingenting i mot islam som religion eller muslimer som er praktiserende muslimer. Det vil jeg understreke på det sterkeste. Folk må få lov til å tro på akkurat det de vil, og religionsfriheten er såpass viktig og dyrebar at den må vi ta vare på. Men islam vet vi jo fra andre deler av verden er mer enn bare religion. Det er en kultur, det er ideologi, det er politikk. Vi ser for eksempel IS som misbruker det ideologiske og kombinerer det med det religiøse. Det er sånne ting som jeg og andre med meg er redde for.

– Lever sitt eget liv

Under det nevnte innlegget om båtmigrantene spurte en av hans følgere om hvorfor disse skipene ikke bare kan senkes. Til dette forklarer Skagen at han ikke legger seg opp i hva andre skriver på hans profil.

– Jeg går ikke gjennom hele tida for å se hva folk skriver, sier han på telefon.

I tillegg til Skagens egen befatning med Quisling-referanser (som han foreløpig ikke har svart Filter om), har innleggene hans flere ganger utløst kommentarer fra andre der topp-politikere som Støre og Erna Solberg (H) omtales som quislinger eller landsforrædere.

I et innlegg der Skagen omtaler Støre som «NORGES VÆRSTE (sic) STATSMINISTER», kommenterer en av følgerne at «Norges nye Quisling og mye verre en (sic) originalen». Når Skagen omtalte Støre som «hjernedøde politikere» da elektrifiseringen av Melkøya ble kjent, skrev en person i kommentarfeltet at «Quisling var bare smågutten i forhold til Erna og Jonas…»

– Jeg kan ikke svare for hva andre har skrevet og kommentert. Det kan jeg ikke, jeg kan bare svare for det jeg har skrevet.

– Men når det er på din Facebook-profil, legger du ikke litt opp til å få sånne kommentarer?

– Du, jeg skriver såpass mye. Jeg kan ikke gå gjennom alt hele tiden. Det klarer jeg ikke, det har jeg ikke tid til. Men jeg skriver det som faller meg inn ut ifra de politiske hendelsene og det som har skjedd, også ligger det der og lever sitt eget liv på en måte.

Norgesdemokratene stiller i år til valg i alle fylker og i omlag 80 kommuner.

