Full rift om Gaza: Umulig å skape fred uten palestinsk stat, sier USA

EN TALSPERSON FOR USAS utenriksdepartemant stadfester at Biden-administrasjonen mener det er umulig å gjenoppbygge Gaza etter krigen og skape en varig fred uten å etablere en palestinsk stat. Det etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går eksplisitt avviste en tostatsløsning og sa at alt land vest for Jordan-elven skal være under israelsk kontroll. Talspersonen i Washington DC understreket på en pressekonferanse i natt at USAs støtte til Israel står fjellstøtt på tross av den eksplisitte uenigheten om veien videre for det palestinske området.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant de allierte som i går langt i å uttrykke bekymring for Netanyahus posisjon. Uttalelsen er «i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn (...) Å gå tilbake til situasjonen som rådet før 7. oktober er ikke lenger mulig. Dersom partene skal komme ut av voldsspiralen vi har sett utvikle seg over mange år nå, trengs en ekte politisk løsning», sier Eide.

Mens FNs barnefond Unicef sier Gaza nå er det farligste stedet i verden å være barn, fortsetter den israelske hæren sine operasjoner stadig lenger inn i byen Khan Younis. Det skjer mens territoriet er underlagt en total kommunikasjons-blackout. Haaretz/Al Jazeera/NRK/