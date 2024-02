Full granskning av Lier-Hansens «relasjonsaktiviteter» på vidda

Styret i Norsk Industri har hyret PwC til en ekstern granskning etter de siste avsløringene om «relasjonsaktiviteter» på Hardangervidda. «Etter medieomtale de seneste dagene har nye opplysninger tilflytt styret. Disse opplysningene kan tyde på at avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt. Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser», skriver Norsk Industri i en pressemelding.

I går skrev E24 at daværende stortingspolitiker Else-May Botten (Ap) (nå statsforvalter) er blant dem som har vært på eksklusiv tur med Lier-Hansen. Det er knyttet stor spenning til hvilke andre samfunnstopper som kan være på listen Norsk Industri nekter å offentliggjøre.

RUSSLAND ETTERLYSER BALTISKE TOPPER : Russisk politi har etterlyst Estlands statsminister Kaja Kallas, melder Reuters tirsdag. På ettersøkt-listen til det russiske innenriksdepartementet står også den høytstående estiske byråkraten Taimar Peterkop og kulturminister i Litauen, Simonas Kairys. Ifølge Kremls talsperson Dmitrij Peskov er årsaken «vanhelligelse av historiske minnesmerker» og den statseide, russiske nyhetskanalen TASS melder at det dreier seg om ødeleggelsen av monumenter over falne sovjetiske soldater. I kjølvannet av Russlands fullskala-invasjon av Ukraina har de baltiske landene varslet at de vil fjerne flere sovjetiske minnesmerker – i 2022 varslet Kallas at det var snakk om 200–400 i Estland alene. Uttalelsene førte til at Russland åpnet etterforskning av saken. Hverken Estland eller Litauen har så langt kommentert arrestordrene.

SVÆR «Z» PÅ RUSSISK SPORTSARRANGEMENT: En stor gruppe mennesker – ifølge russiske myndigheter hele 10 000 – deltok i helgen på det 42. skistevnet «Ski Track of Russia-2024» i Khimki, like utenfor Moskva. Under arrangementet stilte deltagerne seg opp i en gigantisk Z-formasjon til støtte for Ukraina-invasjonen, noe «ingen motsatte seg» og alle var «forståelsesfulle» for, ifølge fylkets nettside. Under seansen ble det også lest opp en hilsen fra president Vladimir Putin der han beskrev skistevnet som en av de mest suksessrike prosjektene knyttet til folkelig idrett fordi den «samler personer i ulik alder og fra ulike generasjoner, og hele familier». Jens Sejer Andersen, internasjonal sjef i Idrættens Analyseinstitut, sier imidlertid til VG at dette er enda et tegn på hvordan Russland bruker sport i sin nasjonalistiske og militaristiske propaganda. (Les mer om Russlands lange historie med sportsvasking her).

LANG VEI FRAM: Pakken på 95 milliarder dollar som omfatter våpenhjelp til både Ukraina og Israel iblandet innvandringstiltak på USAs sørgrense, fikk i morges flertall i Senatet i USA, der 22 republikanere stemte med Demokratene (minus tre senatorer, blant dem Bernie Sanders, som protesterer mot Israel-elementet i forslaget). Men det er altså ventet at avtalen vil havarere i Representantenes hus, der den ble avvist på nytt i går kveld av speaker Mike Johnson. Han var blant republikanerne som opprinnelig gikk inn for å knytte grensesikkerhet til utenriksbevilgningene, men snudde på signal fra Donald Trump, som ønsker å utnytte kaoset til valgkamp senere i år. Demokratene har, med tilstrekkelig hjelp fra moderate republikanere, muligheter til å manøvrere seg rundt Johnson, men det ligger langt fram mens Ukraina venter på leveranser.

STRENGERE MIGRASJONSPOLITIKK I EU: EU er trolig i ferd med å godkjenne en større pakke med kontroversielle immigrasjonslover, som innebærer en langt dårligere beskyttelse for enslige mindreårige, ifølge lekkasjer omtalt av gravekonsortiet Investigative Europe. Den foreslåtte lovpakken innebærer blant annet at det skal bli lovlig å integrere barn (med foreldre) på sentre ved grensene i månedsvis mens asylsøknaden deres behandles, uten noen nedre aldersgrense. Det skal også være lov å pågripe barn som ankommer Europa alene dersom de anses å være en «trussel mot nasjonens sikkerhet». Franske og nederlandske lobbyister er blant dem som har presset på for å innføre denne typen innstramminger, til tross for at FN mener slike retningslinjer kan være i strid med FN-konvensjonen om barns rettigheter (en konvensjon signert av alle EU-land). Menneskerettsgrupper frykter forslaget, som kan bli godkjent allerede i april, kan føre til enorme lidelser.