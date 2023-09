REDNINGSARBEIDERE I DERNA etterlyser flere likposer og ekspertise på håndtering av døde kropper fra det internasjonale samfunnet. Den flomrammede libyiske byens ordfører Abdulmenam al-Gaithi sier det er fare for en epidemi på grunn av det store antallet døde mennesker som er begravet i ruiner og i vannet etter den katastrofale flommen natt til søndag. – Det er kropper overalt; inne i hus, i gatene og i havet. Overalt hvor du går ser du døde menn, kvinner og barn, sier en redningsarbeider fra Benghazi. Tidsnød gjør at mange begraves i massegraver, og Tyrkia har sendt et skip med to feltsykehus da begge sykehusene i Derna er omgjort til likhus.

Det fryktes nå at så mange som 20 000 mennesker kan ha mistet livet etter at to demninger brast som følge av ekstremværet «Daniel». 30 000 har mistet sine hjem. The Guardian/Al Jazeera

RUSSLANDS PRESIDENT VLADIMIR PUTIN takker ja til Kim Jung-Uns invitasjon om å besøke Nord-Korea, etter at de to statsledernes toppmøte – i sistnevntes ord – bringer det bilaterale forholdet til nye høyder. The Guardian/Reuters



TIDLIGERE PRESIDENTKANDIDAT og den eneste senatoren fra Det republikanske partiet som stemte for domfellelse i den første riksrettssaken mot Trump, Mitt Romney, sier nei til gjenvalg neste år. ...