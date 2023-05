Til høsten er det igjen duket for skolevalg i norske videregående skoler. Formålet, ifølge Viken fylkeskommune, er «å fremme elevenes demokratiforståelse, oppslutning om demokratiske verdier og demokratiets spilleregler».

Men skolevalgene har de siste årene blitt omstridt etter at partiet Alliansen har oppsøkt flere skoler i forbindelse med valgtorg og skapt kaotiske situasjoner.

Alliansen er i dag en del av det høyreekstreme miljøet i Norge og omfatter enkeltpersoner som over tid har vært i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste.

Skoleledere og politikere forteller til Filter Nyheter at de frykter at partiet vil dukke uanmeldt opp igjen, og at de er redde for at skolene kan bli en arena for rekruttering til ekstremistiske miljøer. Men ingen er sikre på hvordan de skal gripe inn, og reglene er uklare.

– Jeg håper Viken fylkeskommune får all den hjelpen de trenger for å lage gode rammer mot dette. Det skapte mye støy, utrygghet og ubehag, sier Ann Hege Jerve, rektor ved Sandvika videregående skole.

Under forrige valgtorg stilte Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen (51) seg opp rett utenfor skolen hennes, like etter han hadde blitt bortvist fra Valler videregående skole.

For å få oppmerksomhet i sosiale medier delte partilederen ut 500-lapper til elever som lovet ikke å ta koronavaksinen. En elev forklarte overfor Budstikka at det ble «ganske høylytt» da lærere og elever forsøkte å få partiet til å forlate området, og at flere av dem syntes det var ubehagelig.

Senere samme høst oppsøkte Alliansen en rekke videregåendeelever i Norge. Videoer viser hvordan det ble svært opphetet stemning, hvor flere av skolens ansatte iherdig forsøkte å få ekstremistene fjernet.

Alliansen-lederen ble bortvist fra Valler videregående skole 6. september 2021.

«Vi kommer til å dukke opp på mange skoler uansett», hevder partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Filter Nyheter. Les hele svaret senere i artikkelen.

Nazi-hyllester og Breivik-referanser

Lysglimt Johansen (i rød lue) introduserer en høyreekstremist med bakgrunn fra DNM for en gruppe ungdommer.

Alliansen, som i årets valg heter «Alliansen – Alternativ for Norge», ledes av høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han har støttet den voldsfremmende nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) med penger fra Alliansens partikasse.

Også flere av partiets listekandidater hadde i forrige valg bånd til Den nordiske motstandsbevegelsen, inkludert personer som har gått uniformert i nazimarsj for organisasjonen.

Filter Nyheter har tidligere dokumentert hvordan partilederen har koblet tenåringer og unge menn til etablerte nynazister, både i lukkede nettfora og i fysiske møter.

Også på Alliansens stunt i skolegårder på østlandet har en mann med bakgrunn fra aksjonisme for Den nordiske motstandsbevegelsen, deltatt.

I ulike Alliansen-forum, der videregåendeelever i forrige valgår var pålogget sammen med eldre høyreekstremister, ble nazismen, Adolf Hitler og Vidkun Quisling bejublet sammen med referanser til nyligere voldshandlinger.

Mørkhudede ble kalt «niggere» og «humoren» besto blant annet av memer om jøder og navngitte personer som jødiske Ervin Kohn, med referanser til skytevåpen og gasskamre. Hatet rettet seg også mot homofile, transpersoner og politikere på venstresiden.

Lysglimt Johansen forsøkte også å få de unge støttespillerne til å «trolle» mot Antirasistisk senter, ved å sende den formuleringer om terroristene Anders Behring Breivik og Philip Manshaus av typen:

«Da jeg fikk høre at Anders Behring Breivik påsto at politikerne tok muslimer til Europa med vilje trodde jeg ikke det var sant. Til jeg sjekket».

Vil «pensle» elevene inn på «rett sted»

Under pandemien brukte Lysglimt Johansen vaksinemotstand og konspirasjonsteorier om koranatiltakene i forsøk på å nå bredere ut. I sosiale medier som Youtube, Instagram og Tiktok rettet han seg til norske ungdommer med oppfordringer om ikke å ta koronavaksinen.

På egen Facebook-profil har han delt et titalls videoer der elever selv, hovedsakelig gutter, lover å følge Lysglimt Johansens oppfordringer om å skulke skolen under vaksineringen. Elever har også sendt Alliansen-lederen bilder der de skriver ting som «ikke ta chabben (vaksinen, red. anm.), det er en dødschabb» på tavler.

I en av partilederens mange Youtube-videoer, skryter han av skolevalgkonseptet. Han påpeker at Alliansen gjør det «veldig mye bedre i skolevalg enn i vanlige valg» noe 51-åringen mener er fordi «unge mennesker er mer våkne, de har lettere for å ta til seg informasjon, spesielt på nettet».

I videoen rettet mot ungdommer framstiller han Alliansens chatterom som et forum med «fantastisk humor oss i mellom», der medlemmene deler memer og vitser: «Søk oss opp på nettet, vi er på Facebook, vi er på nett og web og e-mail og Twitter og alle de store kanalene. Så sørger vi for å pensle deg inn rett sted, der hvor det finnes Alliansen-folk allerede».

Spesifikt oppfordrer partilederen tenåringene til å melde seg inn i det han kaller «Alliansenungdommen», der de etter partilederens beskrivelse har «masse kursing og sommerleir og veldig mye moro».

Bare i mai 2022 var dette noen av bildene som ble publisert i en Telegram-kanalen forbundet med «Alliansenungdommen»:

Ville ha kontaktinfo til alle Viken-elever

Lysglimt Johansen har vært svært opptatt av å nå elever i videregående skoler med rekrutteringsframstøt.

I mai 2020 var det en nyhetssak i mediene at personopplysninger om 4789 elever og søkere til skoleplass i Viken ved et uhell hadde blitt publisert offentlig i to døgn. Disse opplysningene ville Lysglimt Johansen ha tak i. Han mobiliserte sine yngre støttespillere på Telegram for å få tak i nedlastinger av databasen med navn, e-post og telefonnummer til tenåringer på Østlandet.

«Klarer noen å skaffe den listen til veie», spurte partilederen, som også ba sine mer datakyndige følgere om å lete etter kontaktlisten i internasjonale fora.

Lysglimt Johansen ønsket ikke å kommentere hva som var hensikten med å lete etter ungdommenes personopplysninger da Filter Nyheter skrev om chatmeldingene i 2021.

Deltok i skoledebatter

Skolevalg arrangeres annethvert år i forkant av stortingsvalg eller fylkes- og kommunevalg. Opplegget består av en skoledebatt mellom partiene, et valgtorg hvor politikerne kan sette opp stand og til slutt en avstemning. Ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir) skal det være et samarbeid mellom skoleeier, skolene og ungdomspartiene.

I 2017 debatterte partiet Alliansen på både Sam Eyde videregående skole i Arendal og Valler videregående skole i Bærum. Valler-rektor Berit Hetland sier de i 2017 nærmest ble «tatt på senga» av at Alliansens representant nektet å følge vanlige regler og normer for debatten.

Ifølge rektoren hadde Alliansen oppnevnt støttespillere på skolen, en form for ambassadører. De hang opp klistremerker på toalettene og snek inn et «skjult» budskap i skoleavisa, som ledelsen ikke oppdaget før avisa var ferdig trykket. Dette året fikk Alliansen 48 stemmer fra Valler, noe som sank drastisk de to neste årene.

Rektoren husker ikke ordrett hva budskapet gikk ut på, utover at hun oppfattet det som rasistiske antydninger om flyktningpolitikk. Hun påpeker at skolen skal være fri for rasisme.

Foreslår maksgrense i debatt, men ikke valgtorg

Atle Teksum. Foto: Udir

I 2021 anbefalte Utdanningsdirektoratet et tak på maks ni partier under selve skoledebatten. Dette begrunnet de med hensynet til den «praktiske og pedagogiske gjennomføringen».

Direktoratet har imidlertid ikke foreslått noen grense på hvor mange som kan delta på skolenes valgtorg. Avdelingsdirektør Atle Teksum oppgir at de anbefaler alle partier som stiller lister til Stortinget å delta på valgtorg med egen stand etter debatten:

«Mangfoldet de ulike politiske partiene representerer er med på å sikre mangfoldet av demokratiske forutsetninger, verdier og spilleregler og gjør elevene i stand til å delta i demokratiske prosesser. Det er fylkeskommunene som tar lokale beslutninger knyttet til skolevalget».

Ikke velkomne på skoler i Innlandet – rettslig problematisk

I forkant av skolevalget i 2021 bestemte Innlandet fylkeskommune å åpne opp for flere partier i debatten.

Fylkesordfører Even Hagen (Ap) mente det ville være rigid og udemokratisk å utestenge små, nystartede partier.

Men da også partiet Alliansen fikk invitasjon, truet tre av ungdomspartiene med boikott. Da fylkesordføreren ble klar over problemstillingen, slo han fast at det «ytterliggående» partiet ikke var velkommen på deres skoler, verken på debatt eller valgtorg. Hagen viste til Alliansens holocaust-fornektende uttalelser og uttalelser om at personer fra utlandet må sendes tilbake til «der de kom fra».

Jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf trakk imidlertid fram at det er rettslig problematisk dersom offentlige aktører ekskluderer politiske partier basert på innholdet i tidligere ytringer, uavhengig av hvor ytterliggående partimedlemmene har uttalt seg.

Kierulf er klar på at den eneste begrunnelsen skoleeierne kan ha for å selektere partier, må være basert på objektive kriterier. Hun kalte det en «fallitterklæring på demokratiets vegne» hvis noen blir utestengt fordi skolen mener de har et farlig budskap.

Mener det bryter med intensjonen i opplæringsloven

Men politikerne i Viken mener nå at Alliansen utfordrer intensjonen i opplæringsloven.

Der står det blant annet at skolens opplæring skal gi innsikt i kulturelt mangfold, og at den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Den sier også at skolen må tilrettelegge og drives slik at den tar hensyn til trygghet, helsen, trivselen og elevens læring, og at alle former for diskriminering skal motarbeides.

– Opplæringsloven sier ganske klart og tydelig at elevene skal skjermes for diskriminering, og at de skal oppleve trivsel og trygghet i skolen. Loven bruker ordet «fremme», altså at vi skal forebygge. Å fremme trivsel, både psykisk og fysisk miljø, er en viktig del av arbeidet. Da er det frustrerende fra vår side når man ikke har noen reell mulighet til å gripe inn tidlig, sier Hoda Imad, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Viken og utdanningspolitisk talsperson for Viken Ap.

Hun viser til at Fylkestinget i Viken nylig fattet et vedtak som tilsa at partier som fremmer «hatefulle ytringer, konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods» ikke skal få lov til å delta. Fylkeskommunen vedtok også at det ikke skal «gis anledning [til] å distribuere materiell som fremmer antidemokratiske holdninger eller hat mot grupper i samfunnet til elevene i Viken-skolen».

Viken fylkeskommune vedtok at kun personer under 30 år skal få lov til å delta i debattene, men dette gjaldt ikke på valgtorgene.

Fattet vedtak – må gjøre retrett

Men etter en juridisk avklaring som tilsier at vedtaket «vanskelig kan forenes med Grunnloven» gjør Viken fylkesting retrett.

Fylkesadvokaten finner at det er grunnlovsstridig å forhåndssensurere et politisk parti basert på et kriterium som hatefulle ytringer, da dette er en straffbar handling som skal avgjøres i rettsvesenet.

(I grunnloven er det imidlertid en åpning for forhåndssensur hvis det er «nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning», men dette gjelder kun ved «levende bilder», påpeker fylkesadvokaten.)

Når det gjelder begrepene konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods er dette skjønnsmessige begreper, og loven åpner ikke for å nekte noen partier adgang basert på dette i henhold til grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 10.

Fylkesadvokaten: I verste fall utvisning

Fylkesadvokatens vurderer også problemstillingen opp mot opplæringsloven.

Konklusjonen er at dersom noen bryter elevenes krav om et trygt skolemiljø, må det «håndteres i tråd med systemet i opplæringsloven». Under debatten poengteres det at dette må skje primært gjennom debattlederens moderering, mens ved valgtorget kan det være utvisning fra skolens område.

I vurderingen er det også tatt hensyn til et brev der Udir påpeker at de kan nekte å publisere data fra skolevalget dersom skolen bryter «betingelsen» om at skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfrihet:

«Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer», skriver direktoratet.

Fylkesadvokaten mener også at skolen ikke på forhånd skal måtte forhåndsgodkjenne hvilke partiers valgkampmateriell som skal kunne deles ut på skolene. De kan begrense tilgangen til partiene som deltar i debatten, gitt at dette er basert på objektive kriterier.

Jobber med nytt vedtak: – En reell utfordring

Imad opplyser at de vil trekke formuleringen tilbake og forsøke å fatte et annet vedtak ved neste fylkestingsmøte 21.-22. juni.

– Vi skal ta initiativ til et nytt vedtak og anerkjenner at vi ikke kan la dette bli stående. I Norge følger vi paragrafer som omhandler ytringsfrihet, men også menneskerettigheter og opplæringsloven. Balansen om hva som skal vektlegges mest, er viktig.

Hun forteller at det rødgrønne flertallet i Viken deler den samme bekymringen for skolevalgene, etter å ha lest evalueringen fra tidligere år.

– Jeg er ikke jurist, jeg er historiker, historielærer og politiker. Men jeg ser at paragrafen om at man ikke skal forhåndssensurere veier tyngre enn andre lover og regler. Det er en reell utfordring å håndheve opplæringsloven når dagens lovverk ikke holder tritt med det vi ser som et problem. I evalueringen fra forrige skolevalg skriver flere lærere at de har slitt med dette.

«Breivik har fått mer og mer rett»

Alliansen har ikke noen vedtatt politikk i forbindelse med valget, og det var i starten av mai uklart hvor partiet vil oppfylle kravene til å ha valglister. Alliansen har ikke kunngjort noen partiorganisasjon utover Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som håndterer pengene fra den offentlige partistøtten.

Partilederen har fremmet konspirasjonsteorier om at det pågår en «befolkningsutskiftning», der jøder arbeider for at europeiske raser skal «blandes».

Sommeren 2021 sa Lysglimt Johansen eksplisitt at «mye av det Breivik sa i sitt manifest jo er korrekt, det har vi ikke hatt en debatt om, det har vi ikke hatt et ordentlig oppgjør om», videre at 22. juli-terroristen har fått «mer og mer rett for hvert år».

I 2022 tok partilederen opp temaet på nytt. Da het det at han «tar avstand» fra «ABB han og hans handlinger». Så tilføyde han at «dersom noe av hans argumenter poenger er sanne og korrekte da må det kunne erkjennes».

Da den høyreekstreme 19-åringen John T. Earnest i 2019 angrep en synagoge i California for å skyte så mange jøder som mulig, fulgte Hans Jørgen Lysglimt Johansen oppfordringen i terroristens manifest om å spre begrunnelsen videre.

Alliansen-lederen bedyret at han tok avstand fra voldsbruken og at Alliansen er ikke-voldelig, men skrev samtidig på Twitter at «alle bør lese manifestet» og at «mye av det Earnest skriver er korrekt», før han lenket til et nettsted som hadde lagt ut hele teksten – der terroristen blant annet foreslår framgangsmåter for massakrer i moskeer, synagoger og flyktningmottak.

Mener folk fra «fjerne himmelstrøk» må «sendes tilbake»

Partilederen har tatt til orde for at vi må stoppe «løgnene» fra det «offentlige Norge». Deriblant undervisningen elevene gis om holocaust, andre verdenskrig, vaksine og klimaendringer. Til Filter Nyheter har han tidligere fortalt at partiets «fristilte autentiske kandidater» kan si «sannheten» om blant annet «raseforskjeller».

I en av sine åpne Youtube-videoer sier Lysglimt Johansen at mennesker fra «fjerne himmelstrøk, den tredje verden», spesifikt fra Asia, Afrika, Midtøsten og «de arabiske landene», ikke hører hjemme her i Norge, og at de må sendes «tilbake dit de kom fra».

Hoda Imad påpeker at norske videregående skoler har elever med jødisk opphav og en stor andel med minoritetsbakgrunn, som kan bli berørt av antisemittiske og rasistiske uttalelser.

En elev intervjuet av Romerikes Blad, som bruker hijab og ønsket å være anonym i frykt for represalier fra partilederen, beskrev det som ekkelt da Lysglimt Johansen dukket opp på Skedsmo videregående skole i september 2021.

– Han har sagt flere ganger at sånne som meg ikke har noe i landet å gjøre. Da blir man jo litt redd når de kommer til skolen din, ble jenta sitert på.

Jakter underskrifter på norske skoler

Hvem som helst kan starte et politisk parti i Norge. Kravet er at man har samlet inn et visst antall underskrifter fra personer med stemmerett. Også i forbindelse med dette har Lysglimt Johansen forsøkt å mobilisere videregåendeelever både i Agder og Oslo.

Utenfor minst fire videregående skoler delte partilederen ut Trump-materiell i bytte mot en signatur. Ifølge en lærer ble elevene skrekkslagne da de forsto hva de hadde signert, og de spurte om hjelp til å bli fjernet fra listene.

(Ved fylkestingsvalg kreves 500 underskrifter på listeforslaget, mens man må ha 300 underskrifter for å stille til lokalvalg, avhengig av størrelsen på kommunen.)

Oppsøkte skole i Sandvika: – Et antidemokratisk parti

Rektor Ann Hege Jerve forteller at Lysglimt Johansen og Alliansen sto rett utenfor Sandvika videregående skole to dager på rad 6. og 7. september 2021, da de arrangerte valgtorg utendørs på grunn av koronarestriksjoner.

Han hadde med seg en bunke 500-lapper til elever som lovet ikke å vaksinere seg. I tillegg snakket Lysglimt Johansen om sitt syn på demokratiet, mens han ifølge rektoren forsøkte å «endre tankesettet til elevene».

– Det var voldsomt å se på, forteller Jerve og fortsetter:

– Vi som driver skolene er opptatt av å lære ungdommen om demokratiet og demokratiske prosesser, som et valg er. Men Alliansen er et anti-demokratisk parti.

Ann Hege Jerve, rektor ved Sandvika videregående skole.

Alliansen hadde verken søkt eller fått invitasjon til å sette opp stand ved skolen. Da ansatte forsøkte å bortvise dem, møtte de stor motstand, ifølge rektoren. En video viser hvordan en person i Alliansen-følget skriker til en av skolens ansatte.

Rektoren sier partilederen fikk rikelig med tid til å «manipulere» ungdommene, og hun kaller seansen støtende og krenkende. Det førte også til at andre stands ble mindre besøkt, og at noen elever forsvant fra undervisningen i tiden Lysglimt Johansen befant seg ved skolen.

I tillegg tok en annen i Alliansen-følget seg helt inn på skolen, med et barn. Der skal han ha satt seg ned, skrevet plakater og holdt appeller om vaksinemotstand.

– Elevene var sjokkerte, men dette er også noe som er spennende å se på blant 16-, 17- og 18-åringer. De filmer, tisker, hvisker og det er latter. Men noen av ungdommene var veldig sinte. Spesielt da de kom inn på skolen og hadde med seg et barn, forklarer Jerve.

Filter Nyheter har tidligere spurt Lysglimt Johansen om hvilke etiske vurderinger han gjorde rundt utdelingen av penger til mindreårige. Han svarte i hovedsak i stikkordsform som at«Vi vil stoppe all vaksinering av barn», «Om vi redder noen liv, fantastisk. Om vi vekker noen, fantastisk».

Sandvika vgs. er en av de største skolene i Viken med 950 elever, og rektoren tror størrelsen var en del av årsaken til hvorfor Lysglimt Johansen valgte å komme akkurat hit.

– En slags propaganda

Jerve tror Lysglimt Johansen kom til Sandvika videregående skole fordi han har enkelte støttespillere der, noe som også ser ut til å gjelde de andre skolene Alliansen har oppsøkt.

Rektoren kritiserer hvordan Lysglimt Johansen og Alliansen kun tar for seg ett tema, for eksempel vaksinemotstand.

– Det er ingen bredde i noe av det de kommer med, men heller en slags propaganda som «dunkes» inn, sier Jerve.

Hun utdyper:

– Basert på et snevert synspunkt merker vi at han forsøker å radikalisere tankegodset til unge mennesker. Jeg mener det må være mulig å finne en hjemmel for å unngå det. Vi kan ha fornuftige diskusjoner i klasserommet om rett og galt, men da må det rigges på riktig måte.

Valler: Oppførte seg truende, ifølge rektor

Rektor ved Valler vgs., Berit Hetland, mener at Lysglimt Johansen oppførte seg truende da han var på skolen i forbindelse med valgtorget 2021, noe som førte til det hun beskriver som en voldsom polarisering mellom elevene. Alliansen-lederen skal på forhånd ha fått nei til å delta både på debatt og valgtorg, men dukket opp likevel da han skjønte det var utendørs.

Under skolebesøket hadde han med seg plakater der det sto «stopp døds-kvaksinen» og capser fra Trump-kampanjen.

Elever som var sterkt imot Lysglimt Johansen brant opp valgmateriellet og de røde capsene.

Overfor NRK beskrev flere av dem opptrinnet som «dumt, uprofesjonelt og idiotisk», og de tvilte på at noen tok ham på alvor. En elev mente han ødela for de andre politiske partiene som tok skoletorget seriøst.

Rektoren forklarer likevel at det kom til et punkt der hun som enkeltperson ikke så det som mulig å gjøre noe med den kaotiske situasjonen. Hun trakk seg derfor unna og ba elevene om å snu ryggen til Alliansen-representantene, noe de gjorde.

– De [Alliansen] sto og skrek, og jeg hadde ikke sjangs. De viftet meg vekk som en flue, og sto på et bord. Han var dobbelt så stor som meg og jeg følte jeg trengte hjelp. Ungdommer er ikke rasjonelle i denne typen situasjoner, forteller Hetland.

Anmeldelse henlagt

Hetland sier valgtorget i utgangspunktet er et hyggelig arrangement. Derfor ble hun overrasket over måten Alliansen tok over området.

– Vi ringte til politiet, og jeg følte jeg ble truet. Men politiet kom ikke, til tross for at de forstyrret ro og orden.

Både Sandvika og Valler videregående skole anmeldte Alliansen i etterkant. Ifølge Sandvika-rektoren ble saken henlagt da det var vanskelig å finne en relevant hjemmel i lovverket. Hun frykter Alliansen vil dukke opp igjen.

– Jeg håper virkelig vi slipper å se dem hos oss, og at vi da kan få hjelp til å fjerne dem, sier Jerve.

Minnesmerke for Johanne og Margrethe

På Sandvika videregående skole henger det nå et minnesmerke for deres tidligere elev, Johanne Zhangija Ihle-Hansen. 17-åringen ble i august 2019 skutt og drept av sin egen storebror, Philip Manshaus, på sitt eget soverom.

I politiavhør sa den nå terrordømte 25-åringen, som ble radikalisert på nett, at han drepte sin adopterte lillesøster på grunn av hennes asiatiske opprinnelse.

Ved siden av henger minnesmerket for Margrethe Bøyum Kløven. 16-åringen ble drept av Anders Behring Breivik på Utøya sommeren før hun skulle starte på Sandvika videregående skole.

– Når en sånn person kommer inn, og vi har et minnesmerke på veggen vår som bevis for den sorgen man føler over at noen kan utføre ekstreme og rasistiske handlinger, vil vi snakke om inkludering og fremme demokratiske tankesett. Da har ikke Alliansen noe som helst der å gjøre. De er ikke velkomne hos oss, forteller Jerve.

Rektoren på skolen i Sandvika forteller at de har hatt seanser med elevene der de har delt erfaringer, og gjort dem oppmerksomme på hva som kjennetegner ekstreme holdninger. Hun anser det som viktig å forberede elevene til å reflektere rundt disse temaene, slik at de kan gjøre seg opp egne tanker.

PST: «Kan bidra til radikalisering»

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i sin nasjonale trusselvurdering for 2023 advart om hvordan gjentagende eksponering for «voldsforherligende ideologi iblandes humor, memer og referanser til spill- og populærkultur» kan normalisere voldsforherligende holdninger.

– Frykter du for at Alliansens forsøk på å nå elevene kan bidra til radikalisering?

– Jeg er veldig engstelig for det. Dette er en sårbar alder, og det tar ikke lang tid å få et ekstremt tankegods. Noe vil fenge enkelte, hvis de har en felles skjebne og opplever det som en felles trøst. Det er vi veldig opptatt av å forebygge, sier Jerve ved Sandvika VGS.

Arbeiderpartiets Hoda Imad sier det er en potensiell fare for å radikalisere ungdommer i skolene, og påpeker at de yngste videregåendeelevene bare er 15 år. Derfor ser hun det som et paradoks hvis skolene skal tilrettelegge for at høyreekstremister skal få lov til å delta på skolens opplegg.

– Jeg tror ikke en full radikalisering vil skje etter en halvtime på stand på en skole. Men det kan være det åpner en dør til andre plattformer, påpeker hun.

Valler-rektoren forteller at noen av elevene hovedsakelig ble forfjamset da Alliansen oppsøkte skolen deres. Men samtidig frykter også hun at det finnes miljøer som blir truffet av budskapet partiet forfekter.

– Man bekymrer seg alltid for det. Men jeg har likevel troen på at vi må ta det opp, og snakke om det, for det er strømninger vi ikke kan late som ikke er der. Jeg tror ikke det er sterkere på Valler enn andre steder, men jeg tror lærerne må ta diskusjonen i trygge former i klasserommet, med kunnskap og historieundervisning. Jeg håper vi gjør elevene i stand til å ta gode valg.

Hetland påpeker at hun mener åpenhet er viktig, men mener det må styres på «ett eller annet vis».

Fortsatte å skape støy blant videregåendeelever

Lysglimt Johansen fortsatte å oppsøke norske videregående skoler også etter at skolevalget var overstått høsten 2021.

10. september 2021 dro han til Skedsmo og Lillestrøm videregående skole, og noen dager senere til et vaksinesenter i Ås sentrum der videregåendeelever sto i kø for koronavaksine.

«Ikke ta den i dag!», «Det er en dødsvaksine!», «Dere kan ta den når som helst, bare ikke i dag!», «Bare gå hjem!», skrek partilederen til tenåringene, mens han ga «high fives» til Ås-elevene som ropte og jublet etter ham. Lysglimt Johansen og følget hans gjorde sterk motstand da de ble bedt om å gå.

Da en ansatt som reagerte på Lysglimt Johansens provokasjon forsøkte å ta fram ham Alliansen-flagget, oppsto det håndgemeng. En rekke ansatte forsøkte iherdig å få Alliansen til å slutte å filme elevene.

Elevene brant opp Alliansen-flagg

På Skedsmo videregående skole noen dager tidligere, skal elever ha kastet eplejuice, vann og kebab etter den kontroversielle partilederen. Andre fikk tak i et Alliansen-flagg som de brant opp ved skolen. Videoer fra hendelsen viser at det oppsto en opphetet debatt mellom Alliansen-lederen og skolens ansatte.

En elev ved Lillestrøm vgs. fortalte VG at det eskalerte fort da Alliansen også kom til skolen deres denne dagen.

Rektor ved Lillestrøm videregående skole, Øivind Sørlie, forteller til Filter Nyheter at Alliansen lagde støy og ropte like utenfor skolens område, og at det flokket seg noen elever rundt dem.

Opptøyene ble ifølge Sørlie raskt oppløst, og siden befant seg utenfor skolens område, ble ikke aktivistene bortvist.

Når det gjelder Viken fylkeskommunes vedtak knyttet til begrensninger for valgtorget, påpeker Sørlie at skolens oppgave er å sørge for at alle elever har et trygt skolemiljø. Derfor mener han skolegården til en viss grad bør skjermes.

– Vi skal ta vare på ytringsfriheten, men vi skal også skjerme elevene våre mot hatefulle ytringer, mener Sørlie. Han sier han ikke kan se bort i fra at Alliansen kommer igjen.

Bedre i skolevalg enn reelle valg

Lysglimt Johansen har tidligere svart Filter Nyheter at de gjør det bedre på skoler der «minst en elev åpent støtter Alliansen og Alliansenungdommen». Derfor, skrev han, jobber de «intenst» med å få «minst en mann» på alle skoler. Dette vil han gjøre ved å sende gratis valgmateriell og flagg til kontaktpersoner. Han mener ungdom er «Alliansens styrke», at de er «mye mer våkne enn eldre» siden «sannheten er så enkel å finne på nettet».

Svært få personer i Norge støtter Lysglimt Johansens prosjekt aktivt. Men ved enkelte videregående skoler har han fenget flere titalls elever, noe som gir mange prosents oppslutning når resultatet av skolevalgene kunngjøres:

Valler vgs: 48 stemmer i 2017 ( 9,7 prosent ), sunket til 9 stemmer i 2019 og 7 stemmer i 2021.

48 stemmer i 2017 ( ), sunket til 9 stemmer i 2019 og 7 stemmer i 2021. Sandvika vgs : 30 stemmer i 2021 ( 5 prosent ), 6 og 7 stemmer i 2017 og 2019.

: 30 stemmer i 2021 ( ), 6 og 7 stemmer i 2017 og 2019. Eiker vgs: 16 stemmer i 2021 (4,9 prosent). 8 og 4 stemmer i 2017 og 2019.

Totalt fikk Alliansen drøyt 1300 stemmer i 2017, 379 stemmer i 2019 og 1747 stemmer i 2021. I 2021 var dette altså 1,4 prosent av stemmene. Ved stortingsvalget i 2021 fikk Alliansen 0,1 prosent oppslutning – drøye 2400 stemmer.

Rektor: – Mange mente de hadde noe for seg

I evalueringen etter skolevalget 2021 skrev noen av elevene at de trodde mange stemte på ekstreme partier «for tull», eller partier de ikke visste noe om «for kødd».

Sandvika-rektor Jerve forteller at de gjorde mindre undersøkelser blant noen av elevene som stemte Alliansen. Selv om enkelte sa de stemte på ham på tull, var det flere som mente at han hadde noe for seg.

– De var enige med dem, spesielt når det gjaldt vaksinen. De ser det ikke i kontekst, at dette er antidemokratiske holdninger, sier Jerve og tilføyer:

– Mange av elevene jeg har pratet med synes han har ekstreme holdninger og tankesett, og at det er forkastelig. Men det er dessverre slik at noen av dem som stemte på ham, tenker akkurat det samme. Det er det jeg er redd for. Vi vet at i klasserommene oppstår det ofte debatt, særlig rundt denne typen tankegods.

Vil kommentere i egen video

Til Filter Nyheter spør Lysglimt Johansen om dem som stemmer Alliansen skal «overkjøres» og «nektes sin preferanse». Han kaller Norge «det liberale progressive diktaturet»

Selv om Alliansen aldri har kunngjort noe styre eller ordinære tillitsvalgte, hevder Lysglimt Johansen at Alliansen har et ungdomsparti som jobber med framstøt som skal fenge skoleelever.

«Vi kommer til å dukke opp på mange skoler uansett», skriver partilederen.

Han har varslet at han vil svare på problemstillingene i denne artikkelen i en egen video der han selv har «regien». Tidligere har svart at «dette er altså elevens frie valg. Om Filter ønsker å demonisere elevenes frie valg, da viser det bare hvor antidemokratiske Filter er».

Om Filter Nyheters avsløringer av de nevnte chatforumene, har Lysglimt Johansen svart at medlemmene «antageligvis» ikke mener alt de sier og at han ikke leser alt som skrives der. Konfrontert med omfanget av det høyreekstreme innholdet, ønsket han å distansere seg. Han sa det ikke var partiets offisielle ståsted, samtidig som han mente Filter Nyheter tilla ham alt for mye «agency». Han anser seg selv som en «gjest», og mener han ikke kan stille krav til ytringene der.

Til avsløringen av at han koblet tenåringer med nazister, svarte partilederen at han oppfordrer til at folk snakker med hverandre «på kryss og tvers av forskjellige grupper og forum overalt».

Han hevdet samtidig at han oppfordrer til «ikke-vold» og at de er en «demokratisk, fredelig organisasjon».

