Frykt for spredning av Sudan-konflikt

Det er i dag meldt om nye eksplosjoner og kamphandlinger i og i nærheten av Khartoum i Sudan, men 72-timers våpenhvilen USAs utenriksminister Anthony Blinken kunngjorde i natt ser ut til å ha holdt lenge nok til at flere land har kunnet intensivere evakueringen av sine statsborgere fra landet. To ganger tidligere har våpenhvile-avtaler brutt sammen mellom landets hærstyrker og den paramilitære RSF-styrken, som har kriget i landet i ti dager.

Dersom konflikten ikke stanses raskt er det stor fare for at den kan utvikle seg regionalt og trekke inn internasjonale aktører, sier eksperter til NTB i dag. Egypt har nære relasjoner til regjeringshæren og anser Sudan for å være en motvekt til etiopisk makt i Øst-Afrika. Flere arabiske land har interesser i området, og De forente arabiske emirater dyrker relasjoner til RSF. Også Russland har investert i Sudan og har hatt Wagner-gruppen tilstede i landet siden 2017.

TUCKER ER FERDIG I FOX: «Vi er tilbake mandag» var ordene Fox News’ seermagnet Tucker Carlson avsluttet sin faste programpost med fredag. Vittige tunger påpeker at det, i likhet med Carlsons mange segmenter om valgjuks i USA, viste seg å være usant. I går kom nemlig den brå kunngjøringen av at Carlson, kjent for å lange ut mot alt som smaker av venstresidepolitikk og en ledende premissleverandør for den trumpistiske fløyen av Det republikanske partiet, er sparket fra kanalen.

Det skjer bare dager etter at Fox News inngikk forlik med stemmemaskinprodusenten Dominion, som dokumenterte at Carlson og flere andre Fox-profiler handlet mot bedre vitende da de fremmet et narrativ om at maskinene var programmert til