FREMSKRITTSPARTIET FREMMER mistillitsforslag mot arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i Stortinget. Det på bakgrunn av de nye opplysningene som er fremkommet i Dagens Næringsliv og andre medier om hennes brudd på habilitetsreglene i forbindelse med bevilgninger til Utøya.

– Brenna har bevisst valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sier partiets stortingsrepresentant Hans Andreas Limi. Stortinget behandler Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om regjeringsapparatets håndtering av habilitet i dag. NRK



HØYESTERETT I USA AVGJØR enstemmig at delstatene ikke har mandat til å frata Donald J. Trump valgbarheten. Det etter at domstoler i tre enkeltstater har bestemt Trumps rolle under opprøret mot Kongressen 6. januar 2021 gjør at han ikke kan stå på Det republikanske partiets valgsedler når det avgjøres hvem som skal bli partiets presidentkandidat. Høyesterett overstyrer nå disse avgjørelsene. Kjennelsen er utferdiget i hurtighet for å bli klar før en rekke stater avholder nominasjonsvalg i dag, den såkalte supertirsdagen. The New York Times/The Washington Post/CNN



KINA SIKTER MOT EN økonomisk vekst på rundt 5 prosent i 2024.Landet har som mål å redusere overkapasitet i industrien, dempe risikoene i eiendomssektoren og kutte i det statsminister Li Qiang mener er unødvendig offentlig pengebr...