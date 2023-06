Franske medier: Macron snur og frister Ukraina med snarlig Nato-medlemsskap

FRANKRIKE STØTTER EN snarlig ukrainsk innmeldelse i Nato, som det første av de vesteuropeiske landene. Det hevder franske medier er avgjort i den franske regjeringens sikkerhetsråd, etter at Paris tidligere har vært på linje med såvel Washington som Berlin om at et eventuelt ukrainsk Nato-medlemsskap ligger langt fram i tid. Hensikten med snuoperasjonen skal være både å avskrekke Russland fra å trappe opp krigen i Ukraina, og å gi Kyiv sterkere insentiv til å delta i forhandlinger når resultatet av den pågående motoffensiven blir klart.

Volodymyr Zelenskyj sa i natt at motoffensiven går sakte fremover, og at Ukraina ikke har tapt noen områder siden den startet. Le Monde/NRK/AFP

KINA KUTTER NOK EN GANG RENTER for å restarte den økonomiske veksten. Den har ikke har hatt den farten myndighetene ønsker