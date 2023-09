FRANKRIKE VIL AVSLUTTE sin militære tilstedeværelse i Niger og sende såvel sine 1500 soldater som ambassadøren i landet hjem. Det skjer etter at landets demokratisk valgte president, som ønsket den franske hjelpen for å sikre landet mot islamistiske opprørere, ble avsatt i et kupp i juli. Militærjuntaen som nå styrer Niger hevder det ikke ble gjort nok for å demme opp for trusselen, og har lagt press på Frankrike for å avslutte engasjementet. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron skal soldatene trekke seg ut innen nyttår og i samarbeid med landets nye ledelse, for å sikre at det skjer på en fredfylt måte.

De siste årene har Frankrike måttet trekke seg ut av såvel Burkina Faso som Mali etter militærkupp som har åpnet de vestafrikanske landene for økt russisk innflytelse. AFP/Reuters

DEN UAVHENGIGE RUSSISKE avisa Meduza, som opererer fra Latvia, sier et EU-land trolig sto bak hackingen av telefonen til redaktør og grunnlegger Galina Timtsjenko i Berlin tidligere i år. The Guardian



VOLODYMYR ZELENSKYJ mener den siste våpenpakken fra USA er «historisk». Det ukrainske forsvaret skal blant annet utstyres med et mindre antall HIMARS-raketter, som kan ramme russiske våpendepoter langt bak frontlinjene. Kyiv Independent



MANUSFORFATTER-STREIKEN i USA kan være over, idet skribentenes fagforening har kommet fram ...