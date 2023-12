Fra skandaleavgang til Norges kvinne i USA?

Jonas Gahr Støre jobber for å gi sin nylig sparkede eks-utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) posten som Norges ambassadør i USA, skrev Dagens Næringsliv i går kveld. Ine Eriksen Søreide (H) skal først ha fått tilbudet, men takket nei, ifølge avisa. Offisielt er det FN-ambassadør Mona Juul og Kina-ambassadør Signe Brudeset som konkurrerer om den svært viktige posten i Washington, et snaut år før Donald Trump igjen kan bli valgt til president i USA, men de kan altså bli satt på sidelinjen av en politisk utnevnelse.



Fordi Huitfeldt må få fritak fra Stortinget hvis hun skal til Washington, har utenriksminister Espen Barth Eide og Støre hatt dialog med stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som imidlertid skal ha vært negativ på grunn av Huitfeldts habilitetssak.



«Hvis Støre skal forklare en utnevnelse av Huitfeldt med at hun er bedre kvalifisert enn de interne søkerne i Utenriksdepartementet, blir jo spørsmålet hvorfor han da ikke beholdt henne som utenriksminister. Han vil også bli spurt om dette er en utnevnelse for å løse problemer internt i partiet», skriver Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim i dag. Også han oppgir å ha fått bekreftet arbeidet for å få Huitfeldt til Washington og at Søreide ble spurt først.

PS Konfekt er ikke så godt (og trenger ikke din påståelige onkel noe helt annet til jul enn et nytt slips?). Kjøp heller gaveabonnement på Filter Nyheter! Det er både billig og enkelt: For 500 kroner får ditt heldige familiemedlem eller venn 6 utgaver av Filters nyhetsmagasin på papir hjem i posten. I tillegg et halvt års full tilgang til vårt digitale abonnementsprodukt, med en rekke spennende og nyttige oppdateringer og analyser i innboksen. Klikk her for å kjøpe et gaveabonnement!

«HOMOTERAPI» I RUSSLAND: Washington Post skriver i dag om såkalte konverteringsleire i Russland. Avisa har intervjuet to transkvinner i 20-årene som hevder de deltok på slike leirer i Sibir og Moskva, i henholdsvis ni og 21 måneder. Transkvinnen i Moskva bodde med rus- og alkoholavhengige, der hun stadig fikk beskjed om at hennes skeive «avhengighet» kom til å ødelegge livet hennes.



Ifølge avisa finnes det flere tilfeller av at russiske foreldre har betalt kriminelle for å «kidnappe» deres egne skeive barn og ta dem med på slike private sentre for å bli «kurert» fra deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Ofrene for dette skal ha blitt slått, tvunget til å gå på tunge medisiner eller måttet lese opp «tilståelser» om at de er destruktive og egoistiske på grunn av det de måtte kalle en «avhengighet», altså deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Ofrene for dette har etterpå fortalt menneskerettsorganisasjoner at de var mentalt nedbrutt og utviklet selvmordstanker.



Transkvinnen Ada Blakewell (23) hevder hun ble tvunget til å svømme i elva hver morgen, også på vinteren, og at hun måtte utføre «mannlige» arbeidsoppgaver som å hogge ved og hjelpe til med slakting av kyllinger, griser og kalkuner. I et tilfelle skal hun også ha blitt tvunget til å kastrere en gris under påskudd av at hun skulle «lære» hva en kjønnsskifteoperasjon egentlig innebærer.

Russlands høyesterett har godkjent at «den internasjonale LHBT-bevegelsen» er å regne som en ekstremistisk organisasjon, og derav forbudt. Filter Nyheter har nylig intervjuet den russiske transkvinnen Jekaterina Messorosh, som fortsatt bor i St. Petersburg, om hvordan hun tror dette vil påvirke det russiske LHBT-miljøet når forbudet trer i kraft 10. januar 2024. Les artikkelen her!

KUNNGJORDE DRAPSPLANER PÅ TELEGRAM: Det er foreløpig ikke noe som tyder på et ideologisk motiv bak massedrapet på Karlsuniversitetet i Praha i går, der en 24 år gammel student skjøt og drepte 13 mennesker før han tok sitt eget liv. I tillegg ble om lag 25 personer skadd, hvorav ti alvorlig, i løpet av dramaet. (Mannen antas også å ha drept sin egen far og er mistenkt for et dobbeltdrap på en mann og en baby i en park i Praha i forrige uke). På Telegram hadde en profil med gjerningsmannens navn i forkant av universitetsangrepet lagt ut flere meldinger som indikerte at han var inspirert av navngitte personer bak skoleskytinger og beundret grunnløse massedrap. Tsjekkia er kjent for å ha en av Europas minst restriktive våpenlovgivninger, og gjerningsmannen eide flere skytevåpen lovlig.



– ØKT RADIKALISERING: Politiets sikkerhetstjeneste mener Gaza-krigen fører til økt voldsretorikk og radikalisering i Norge, men hever ikke terrortrusselnivået og varsler heller ingen konkrete nye tiltak.



– PST mener fortsatt at trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet, uttaler seniorrådgiver Eirik Veum i PST om den oppdaterte trusselvurderingen.