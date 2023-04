Fox-sparking knyttet til anklager om antisemittiske bemerkninger

DEN OVERRASKENDE AVSKJEDIGELSEN i går av en av den konservative amerikanske tv-kanalen Fox News’ største seermagneter, Tucker Carlson, ble avgjort av selskapets grunnlegger og styreleder Rupert Murdoch. Det hevder kilder i selskapet overfor amerikanske medier. Beslutningen om å sparke Carlson skal være knyttet til søksmålet mot ham fra en tidligere medarbeider som anklager programlederen for trakassering og antisemittiske slengbemerkninger. Murdoch skal i tillegg ha vært ukomfortabel med Carlsons kommentarer til stormingen av Kongressen i januar 2021.

Utad sier kanalen at tv-profilen, kjent for å spre konspirasjonsteorier og sette agenda i Det republikanske partiet med sine angrep på venstresidens innvandringspolitikk, progressiv kriminalitetsbekjempelse, rase- kjønn og seksualitetsspørsmål, forlot jobben frivillig. Los Angeles Times/The Guardian



DE KRIGENDE PARTENE i Sudan er enige om en våpenhvile som trådte i kraft ved midnatt. Avtalen er bekjentgjort av USAs utenriksminister Anthony Blinken og bekreftet av begge parter. Det er tredje gang en slik våpenhvile kunngjøres – tidligere har de ikke holdt. Utenriksdepartementet opplyste i går