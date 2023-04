Fox News beordres å legge alle kort på bordet i konspi-saken

DOMMEREN I SAKEN stemmeautomat-produsenten Dominion har anlagt mot Fox News pålegger tv-kanalen å gi motparten tilgang på alt nødvendig personell som kan kaste lys over hvordan feilinformasjon om presidentvalget i 2020 ble spredd. Trolig blir det også igangsatt en ekstern granskning av hvordan Fox håndterte dokumentasjon av styreformann Rupert Murdochs rolle i saken.

Dominion anklager tv-kanalen for å ha spredd en konspirasjonsteori om at automatene var rigget i Joe Bidens favør som såvel ledelsen som talkshow-vertene visste var grunnløs. Rettssaken starter neste uke. The New York Times/ABC News



VLADIMIR PUTIN GODKJENTE personlig arrestasjonen av den amerikanske journalisten Evan Gershkovich i mars. Bloomberg



DEN ANTATTE WAGNER-avhopperen Andrej Medvedev skal ha identifisert leiesoldatene i videoen der en ukrainsk krigsfange synes å få hodet skåret av med kniv. Det hevder menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin. Nettavisen (NTB)



I EN NY VERSJON AV et søksmål mot den amerikanske storbanken JPMorgan Chase for å ha tilrettelagt for Jeffrey Epsteins seksualforbrytelser, hevdes det at banken ignorerte interne