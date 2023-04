Fox-forliket avspist med seks minutter på Fox News

INGEN TOPPSAK: Forliket Fox News har inngått med Dominion Voting Systems dominerte i natt nyhetsbildet i USA – bortsett fra på Fox News selv, der saken ble avspist med totalt seks minutters dekning, fordelt på tre forskjellige innslag, etter at forliket ble kjent (sent i går kveld, norsk tid). Det skriver The New York Times.

Forliket innebærer heller ikke at Fox må beklage på lufta at de i månedsvis etter presidentvalget i 2020 hamret ut påstander om at Dominions stemmemaskiner var rigget i Donald Trumps disfavør – påstander selskapet hadde grundig tilbakevist og som det nå er dokumentert at tv-kanalens kommentatorer og direktørsjikt seg imellom omtalte som rent oppspinn. Fox har imidlertid kunngjort at retten har slått fast at «visse påstander om Dominion» er funnet feilaktige.

Ved å betale motparten 787,5 millioner dollar – like mye som 25 prosent av det totale overskuddet i fjor – unngår tv-kanalen en ydmykende og lang rettssak, med et offentlig søkelys på hvordan nyhetsformidleren sprer skadelige løgner om det amerikanske demokratiet. Mens tv-stjerner som Tucker Carlson og Fox’ mektige grunnlegger og styreleder Rupert Murdoch slipper å møte i vitneboksen.

Deres hodebry er likevel ikke over, idet flere liknende søksmål venter. Blant annet har valgteknologi-produsenten Smartmatic saksøkt Fox for hele 2,7 milliarder dollar for å implisere at de var involvert i valgjuks.

DE STØRSTE PENTAGON-AVSLØRINGENE OPPSUMMERT: Lekkasjen av amerikansk etterretning som 21-åringen Jack Teixeira sto bak i vinter er langt større enn først antatt, og ser ut til å bestå av omlag 300 dokumentsider. Selv om hvert enkelt