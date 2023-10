Demonstranter fra Natur og Ungdom med Greta Thunberg i spissen blokkerer torsdag formiddag inngangen til Statkrafts kontor på Lysaker og har satt opp en lavvo på området. De ansatte i Statkraft er sendt på hjemmekontor og politi er på stedet. – Vi kan ikke akseptere at koloniseringen av Sápmi fortsetter, sier Thunberg i en pressemelding.

Aksjonistene demonstrerer mot at regjeringen nekter å rive vindparken på Fosen. Høyesterett slo for to år siden fast at vindparken bryter med reindriftssamenes rettigheter. Statkraft er hovedeier i Fosen Vind DA med en eierandel på 52,1 prosent og har stått for utbyggingen av vindparken. – Selskapene tjener rått på menneskerettighetsbruddet på Fosen, og en god del av disse pengene ruller inn til staten gjennom Statkraft. Vi krever at inntektene vindselskapene tjener på sine ulovlige vindkraftanlegg, øremerkes til å reparere bruddet og går til å restaurere landet tilbake til reindrifta, sier talsperson Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Til Dagbladet uttaler kommunikasjonsansvarlig i Statkraft og Fosen Vind, Geir Fuglseth, at de beklager at saken har tatt så lang tid, med den belastningen det har medført for de berørte samene: – Vi ønsker å komme til en løsning, og har tro på at meklingen som er i gang skal få på plass tiltak som skal ivareta de berørte samenes rettigheter. Onsdag sperret demonstrantene Karl Johan og måtte bli båret ut av Stortinget av politiet.

HØYREPOPULISMENS NYE KAMPSAK: I Tyskland har bygningsenergiloven vært en av årets hete politiske poteter. Regjeringen vil forby gassfyrte varmtvannsberedere til fordel for grønnere varianter, og høyrepopulistene i Alternative für Deutschland har ikke nølt med å gjøre saken til hovedtema for valgkampen – med kraftig økning i oppslutningen som resultat. Nå er de landets nest største parti.

Joda, energipolitikk har alltid vært viktig, men akkurat hvor viktig ble først klart for de fleste etter Russlands invasjon av Ukraina. Ikke bare ligger den til grunn for sikkerhets- og industripolitikk, men som situasjonen i Tyskland også illustrerer, vil den kunne få konsekvenser for europeisk samarbeide og klimapolitikk. AfD er tuftet på nasjonalisme, innvandrings-, og euroskepsis og etterhvert klimaskepsis. De vil melde Tyskland ut av eurosonen og hevder det ikke finnes bevis for menneskeskapte klimaendringer. Deler av partiet er også temmelig vennligstemte til Russland og Vladimir Putin, og kritiske til tysk støtte til Ukraina. Også i Europarlamentet er liknende krefter i sving, skriver Jostein Henriksen i ukas kalddusj (altså vår faste strøm- og energispalte, som du leser her).

VRAKES HUITFELDT? I går meldte en rekke medier at statsminister Jonas Gahr Støre vurderer å vrake Anniken Huitfeldt som utenriksminister, basert på informasjon fra anonyme kilder. Informasjonen skal først ha blitt lekket til Dagens Næringsliv, og ble senere bekreftet av sentrale kilder i partiet til VG, Dagbladet, TV 2 og NRK.

Ifølge DN har ikke Støre tatt et endelig valg, da det er delte meninger i partiet. Dermed er det fortsatt en mulighet for at Huitfeldt forblir etter omrokkeringene i regjeringen. En av årsakene til den mulige vrakingen er knyttet til bråket rundt habilitetssakene og svekket tillit til Ap som følge av dette, da noen mener det vil være enklere å legge press på Erna Solbergs habilitetssvikt om Huitfeldt går. Andre grupperinger i partiet mener det vil framstå vinglete, og at Solbergs sak uansett er mer alvorlig.

Blir Huitfeldt vraket, vil trolig Espen Barth Eide gjøre comeback som ny utenriksminister. Det ligger også an til at Tonje Brenna vil bytte fra å være kunnskapsminister til arbeids- og inkluderingsminister. Det er ventet at noen av endringene – minst én – vil skje allerede mandag, skriver Dagbladet. Ifølge NRK har Ap og Sp allerede bestemt seg for å opprette en ny ministerpost, nemlig en statsråd for digitalisering og kunstig intelligens – og det kan være dette vil bli innført nå.

EN HUMANITÆR KATASTROFE: Befolkningen på Gaza har levd med nærmest konstant bombardement i fem døgn, og siden i går uten vann i kranene og annen elektrisitet enn det som kan tynes ut av nødgeneratorer og de siste dieseldråpene. Beboere som har opplevd de mange krisene siden Israel trakk seg ut av området i 2005, inkludert den blodige krigen i 2014, sier til Reuters at tilstandene aldri har vært så ille. Leger uten grenser melder at allerede tynne medisindepoter er i ferd med å gå tomme og Røde kors sier sykehusene vil bli omgjort til rene likhus med mindre det kommer inn drivstoff. FN sier en humanitær krise av «absolutt grusom» art utspiller seg. Samtidig holder Hamas fortsatt et hundretalls israelere som gisler, og Israels regjering fremholdt så sent som i dag at det er uaktuelt å lette blokaden før samtlige er løslatt (også Egypt nekter å slippe noe inn over sin grense til området). Ingen tror noe annet enn at situasjonen blir verre før den kan bli bedre: Israels forsvar sier i dag at de forbereder krigens «neste fase» og signaliserer at en bakkeinvasjon kan være nært forestående.

USAs utenriksminister Anthony Blinken reiste til Tel Aviv i natt, fordømmer helgas Hamas-angrep på Israel og sier det bar med seg «opprivende ekkoer» av nazi-massakrer. Israels forsvarsminister skal ha vist sine Nato-kolleger på forsvarsministermøtet i Brüssel usensurert videomateriale fra angrepet som omtales av Reuters’ kilder som «grafisk og sjokkerende» og ifølge en diplomat «virkelig hamret inn for alle hva som faktisk skjedde».