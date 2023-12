FORSVARSSJEFENE I KINA OG USA har hatt direkte samtaler med hverandre for første gang på over et år. Liu Zhenli og Charles Q. Brown berørte en rekke globale og regionale sikkerhetsutfordringer i sine diskusjoner over videolink, ifølge sistnevntes pressemelding.

Slik kommunikasjon kan være avgjørende for å unngå at misforståelser eskalerer til konflikt, og ble avtalt gjenopptatt da statslederne Xi Jinping og Joe Biden møttes i november. Det har ikke vært direkte kontakt på øverste nivå mellom de to rivaliserende supermaktenes militære styrker siden daværende majoritetsleder i Kongressen, Nanci Pelosi, provoserte regimet i Beijing ved å avlegge Taiwan et offisielt besøk i august i fjor. Kina og USAs diplomatiske forbindelser har heller ikke vært de samme siden spionballongaffæren for snart et år siden. Reuters

USA HAR SAGT SEG VILLIG til å stemme for en resolusjon i Sikkerhetsrådet om en pause i krigføringen i Gaza. Det skjer etter flere døgn med tautrekking om formuleringene. Avstemningen er likevel utsatt nok en gang. Det skal blant annet være usikkert om Russland er villige til å akseptere det siste forslaget. The New York Times/The Guardian/AFP



REGJERINGEN I DEN tsjekkiske republikk har kunngjort at lørdag blir nasjonal sørgedag....