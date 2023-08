Terrorfaren knyttet til koranbrenningene kan bli langvarig for svenske og danske utenriksstasjoner. I natt ble Sveriges ambassade i Beirut utsatt for et angrep der noen kastet en brannbombe mot inngangspartiet. Bomben eller molotov-cocktailen gikk ikke av, men libanesisk politi ser hevn for koranbrenningene som et mulig motiv. Den libanesiske Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah har tidligere oppfordret unge muslimer til å «forsvare Koranen og straffe dem som ligger bak» og har også krevd at Libanon utviser Sveriges ambassadør. Sikkerhetssituasjonen er generelt svært spent i landet etter at væpnede kamper i den palestinske flyktningleieren Ayn al-Helweh sør i Libanon har spredd seg.

MARERITTAKTIG SKOGBRANN: Antallet omkomne etter infernoet på stillehavsøya Maui (en del av Hawaii) har steget til 36. Flere bosettinger er fullstendig brent ned – deriblant øygruppas tidligere hovedstad, 1700-tallsbyen Lahaina – og lokalbefolkningen forteller at folk måtte kaste seg til havs for å unnslippe røyken og flammene. Kraftig vind skal ha bidratt til brannens eksplosjonsaktige spredning.

WAGNER-GRUPPA KAN VÆRE PÅ VEI UT AV BELARUS: Ifølge den amerikanske tankesmien ISW kan det tyde på at Wagner-hæren er i ferd med å trekke seg ut av Belarus, noe som er i strid med avtalen som ble inngått mellom Russlands...