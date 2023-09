«Vi er i ferd med å få et annet Norge, med større forskjeller og mer nød. I ytterste fall snakker vi om nødstilstander, en sånn type fattigdom som vi vel ikke har sett i etterkrigstiden». Det sier Sifo-forsker Christian Poppe til E24 etter å ha lansert en ny rapport som viser at nordmenns økonomiske situasjon er marginalt bedre nå enn i mars, men også at det har blitt verre for de som virkelig sliter. 51 000 husholdninger i Norge – tre ganger så mange som før pandemien – er det forbruksforskningsinstituttet klassifiserer som «ille ute». De siste seks månedene har 84 prosent av disse kuttet ned på strømforbruket for å ha råd til mat, 80 prosent har redusert matforbruket og 72 prosent redusert sosial omgang.

I tillegg viser undersøkelsen at flere som eier bolig, sliter med økonomien. Tallene rapporten baserer seg på, er fra før rentehevingen i juni fikk effekt på boliglånet, så problemet er trolig enda større nå.

FJERNET INFORMASJON FRA FINNES-LISTE: Erna Solberg har bekreftet at Høyre fjernet opplysninger om klokkeslett og størrelse på aksjehandlene til Sindre Finnes som ble offentliggjort for å gi innsyn i hva den daværende statsministerektemannen foretok seg i markedene. Solberg mener disse opplysningene ikke er relevante for å kaste lys over hennes habilitetsbrudd, og at både tidsbruk og hensynet til Finnes’ personvern tilsa at de ble unntatt. Hun sier i en skriftlig redegjørelse til pressen at ektemannen og hans advokat nå må vurdere hva de vil dele.

Samtidig sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at det er praktisk umulig for henne å oppfylle kontrollkomiteens ønske om en fullstendig liste over saker hvorhun var inhabil som følge av ektemannen Ola Flems aksjehandler. Komiteen skal i ettermiddag møtes for å diskutere hva de skal gjøre videre i sakene, melder NTB.

BORGERKRIGSLIGNENDE TILSTANDER: Det er hva Norgesdemokratene-leder Geir Ugland Jacobsen tror Norge vil få innen år 2060, gitt det han feilaktig hevder er en fordoblende muslimsk befolkning i landet. I et intervju med Alternativ Media uttalte partilederen at staten Norge burde «gjeninnføre» kristne leveregler og «håndheve» dem strengere enn i dag som forsvar mot det han kaller «potensielt fatal islamsk immigrasjon». Til Filter Nyheter kommenterer førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Ekstremismekommisjonen, Cathrine Thorleifsson, at det er en internasjonal trend blant høyreradikale partier i Vesten å «kuppe kristendommen» på denne måten for å mobilisere velgere.

– Når de sier at staten skal gjeninnføre og skal kunne håndheve De ti bud, går det også mot liberale friheter som tros- og livssynsfrihet. Det er en autoritær retorikk, uttaler Thorleifsson, som mener Norgesdemokratenes angrep på muslimer er «dehumaniserende og farlig». Selv hevder Ugland Jacobsen at Norgesdemokratene står for Kardemomme-loven. Les hele artikkelen her.

MEN SOKOLOV VAR IKKE DØD (TROR VI): Ukrainsk militæretterretning meldte i går at den øverste russiske offiseren for Russlands svartehavsflåte var blant de 33 som ble drept i et missilangrep mot Sevastopol på Krym i helga. Det ville vært det hardeste slaget mot den russiske marinen siden senkingen av krysseren «Moskva» i april i fjor. Men opplysningene ble aldri uavhengig verifisert eller kommentert fra russisk hold, og nå har Viktor Sokolov deltatt via videolink på et tv-overført møte i den russiske militærledelsen, noe som åpenbart kan tyde på at fyren lever i beste velgående.

