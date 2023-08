Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmet i går feil knyttet til habilitetsregler, da hennes ektemann Ola Flem har gjort mer enn hundre aksjekjøp under hennes tid som statsråd. Ifølge en oversikt laget av Finansavisen har Flem tjent 1,5 millioner kroner på børsen de siste seks årene.

BI-forsker Espen Henriksen mener det er aspekter ved disse aksjehandlene som kan være mer alvorlig som en potensiell innsidesak enn den som fikk tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) til å gå av, og som nå etterforskes av Økokrim.

Henriksen trekker fram at mens Borten Moe skal ha holdt seg til å kjøpe aksjer på lang sikt, kjøpte og solgte Huitfeldts ektemann norske aksjer ofte og i korte perioder. – Både finansiell og empirisk teori sier at en slik strategi gir svært lite økonomisk mening om man ikke har en informasjonsfordel, som innsideinformasjon, sier Henriksen til NRK. Økokrim klargjorde i går at de så langt ikke har funnet grunnlag for å vurdere spørsmål om mulig innsidehandel.

BI-professor Morten Kinander har uttalt til