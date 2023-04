Forlik i Fox News-saken – punger ut for å slippe rettssak om valgløgner

FOX NEWS BETALER 787,5 millioner dollar i et forlik med stemmemaskin-produsenten Dominion Voting Systems. Slik avverger tv-kanalen en langvarig og høyprofilert rettssak etter å ha blitt saksøkt for å viderebringe grunnløse påstander om at stemmemaskinene var rigget i Joe Bidens favør under presidentvalget i 2020. Forliket ble kjent i samme øyeblikk som innledningsforedragene skulle starte i rettssalen i Delaware i natt. «Sannheten betyr noe. Løgner får konsekvenser», sier Dominion-advokat Justin Nelson til pressen.

Dominion, som har dokumentert at både kanalens kommentator-stjerner og direktører privat innrømmer at stemme-jukset er oppspinn, krevde opprinnelig 1,6 milliarder dollar i erstatning. Summen Fox ender opp med å betale tilsvarer omtrent 25 prosent av overskuddet i fjor. AP News/The New York Times



ET RUSSISK MILITÆRPROGRAM er ifølge etterretningstjenester i gang med å kartlegge havvindturbiner, gassrørledninger og strøm- og internettkabler i farvannet rundt Danmark, Norge, Finland og Sverige. Et dansk tv-team ble konfrontert av maskerte menn med automatvåpen da de filmet det som skulle være et russisk havforskningsfartøy nord for Sjælland. DR/SVT



NORD-KOREA HEVDER å være klare til å skyte opp sin første spionsatellitt. CNN



SØR-KOREAS PRESIDENT Yoon Suk Yeol åpner for å gi våpenbistand til Ukraina. Reuters



NESTEN SEKS ÅR etter nazi-marsjen i Charlottesville i Virginia i USA er tre av de fakkel-bærende demonstrantene tiltalt for truende oppførsel. The New York Times



FIRE MEDLEMMER AV en svart nasjonalisme-organisasjon i USA er tiltalt for å samarbeide med Russland om ulovlig valgpåvirkning. Tre russere er tiltalt i samme sak. AP News



