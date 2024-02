«Forkastelig»: Slik skryter soldatene av at de ødelegger palestinsk eiendom

New York Times har gjennomgått det som framstår som rene skrytevideoer lagt ut av israelske soldater i sosiale medier mens de ødelegger palestinsk eiendom. «Jeg har sluttet å telle hvor mange nabolag jeg har utradert», står det på en av TikTok-videoene en soldat har lagt ut på sin private konto. Andre videoer viser soldater som gjør hærverk i lokale forretninger eller klasserom i skoler og kommer med nedsettende kommentarer om palestinere. Soldater som bruker bulldosere til å rive bygninger i antatt sivile områder skal samtidig ha kommet med høyreekstreme utsagn om å erstatte de palestinske husene med israelske bosetninger.

Det israelske militæret uttaler til avisa at videoene nå skal undersøkes og at opptredenen som framgår der er «forkastelig og ikke tråd med hærens ordrer».

New York Times har selvstendig verifisert flere enn 50 videoer som viser ingeniøravdelinger fra den israelske hæren som bruker eksplosiver og anleggsmaskiner til å ødelegge sivile bygninger – noe krigens regler krever en klar militær nødvendighet for.

SKANDALE-REVISOR STÅR PÅ SITT: «For utenforstående kan noen av kostnadene umiddelbart arte seg ‘spesielle’ og man kan forstå at det reises spørsmål ved enkeltkostnadenes relevans for prosjektene», innrømmet PwC-revisoren til Finanstilsynet i september. I februar i fjor vedtok tilsynet å frata revisoren autorisasjonen for det de mener er 13 pliktbrudd og «grunnleggende svikt i revisjonsutførelsen» i oppdraget utført for den Lillehammer-baserte foreningen Rhipto Rapid Response. Over fem år mottok Rhipto over 56 millioner kroner i statstilskudd for å levere terroranalyser fra konfliktområder. Økokrim, som i januar 2022 siktet Rhipto-sjef Christian Nellemann for grovt bedrageri, har jobbet ut fra at alle foreningens prosjektregnskap – som PwC-revisoren godkjente – var falske.

Ifølge Finanstilsynet var det flere forhold ved regnskapene som burde fått varsellampene hos revisor Vegard Haug Løvlien til å lyse: Ukjente gjester på hotellrom, håndskrevne kvitteringer, skyhøye reiseutgifter og ikke minst millionoverskudd på konto, selv om foreningen skulle være «non-profit». Løvlien og PwC mener på sin side at regnskapene ble ført akkurat slik departementene ville, og at Finanstilsynet har blitt påvirket av krefter utenfra. Les mer om de elleville utgiftspostene i vår artikkel her.

VARSKU HER: I morgen kunngjør svensk påtalemyndighet sin avgjørelse etter etterforskningen av sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i september 2022. Ifølge Expressen ble justisdepartementet i Sverige informert om påtaleavgjørelsen i forrige uke. Etterforskningen har pågått i nært samarbeid med Tyskland, men det er ikke kjent om det kommer en felles uttalelse fra de to myndighetene. Statsadvokat Mats Ljungqvist har så langt ikke kommentert mistenkte etter sprengningen, men overfor FNs sikkerhetsråd har Sverige, Danmark og Tyskland pekt på seilbåten «Andromeda» som involvert i frakt av sprengstoff. Båten er av flere medier knyttet til en teori om at personer med bånd til Ukraina sto bak.

VILLE DREPE JØDISKE LEDERE I SVERIGE: Det iranske agentparet som ble arrestert av svensk politi i 2021 og utvist fra Sverige året etter, jobbet trolig på oppdrag fra prestestyret i Iran med hensikt å drepe svenske jøder. Det forteller Sveriges Radio. Paret skal ha kommet langt i planleggingen og satt på både bilder av og adressen til tre aktuelle personer da de ble pågrepet Stockholm-området for tre år siden. Iranerne nektet den gangen for å ha gjort noe ulovlig, mens etterforskningen i etterkant har vist at det både forelå både en kartlegging og kontakter med Iran, opplyser påtalemakten. Politiet skal imidlertid ikke ha lyktes å fremskaffe opplysninger om nøyaktig hvordan angrepene skulle gjennomføres, noe som hadde vært nødvendig for en tiltale.

En av de utpekte målene for aksjonen, leder Aron Verständig i Judiska centralrådet (en sammenslutning av jødiske forsamlinger), sier avsløringen oppleves ubehagelig for ham som småbarnsforelder. – Det er liksom en mordplan, en annen stat er i ferd med å gå løs på en svensk medborger, så det gjør meg forbannet, sier han til nyhetsmagasinet Ekot.

Det iranske paret kom opprinnelig til Sverige i 2015, på et tidspunkt da landet hadde et stort antall ankomne migranter. De ble innvilget asyl på tross av at myndighetene ble advart om at mannen ikke var afghaner, slik han oppga, men iransk og tilknyttet den islamistiske Revolusjonsgarden.

LHBT-AKTIVISTER DØMMES FOR EKSTREMISME: Anastasia Jersjova er den første russiske LHBT-aktivisten som er dømt til fengsel under landets ekstremismelovgivning. 10. januar i år trådte en høyesterettskjennelse som erklærte hele den «internasjonale LHBT-bevegelsen» som ekstremister, i likhet med IS og al-Qaida, i kraft (les mer om det her). Jersjova ble ifølge SVT dømt til fem dager i fengsel på grunn av et LHBT-symbol i øredobbene. To andre russere, Artjom Volgograd og Inna Mosina (33), er dømt til bøter på henholdsvis 1000 og 1500 rubler (ca. 120–150 NOK).

Fotografen Mosina, som blant annet har tatt bilder for Vogue, ble dømt for å legge ut bilder av LHBT-symboler på Instagram, men dommeren spesifiserte aldri akkurat hvilke bilder det gjaldt. Instagram-kontoen hennes er nå slettet. (Mediazona har forøvrig publisert utdrag fra en lekkasje av Høyesteretts beslutning om å bannlyse LHBT-bevegelsen som ekstremister – les den her).

