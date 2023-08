«Folkerepublikkene» i Donetsk og Luhansk: Grunnlagt av russiske kuratorer og våpen i en lang, uerklært krig mot Ukraina

21. september 2022: I St. Georgs-salen i Kreml foregår en seremoni med stor pomp og prakt. Fire ukrainske fylker — Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk — skal innlemmes i Russland.

Alle fylkene er delvis okkupert av russiske styrker. Offisielt har folkeavstemninger gitt over 80 prosent flertall for annekteringen. Få tror på dette resultatet. Likevel undertegner fire russisk-innsatte kollaboratør-ledere den formelle anneksjonsavtalen.

Bare sju måneder tidligere hadde Vladimir Putin anerkjent «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk som selvstendige stater – to dager før den russiske fullskalainvasjonen i Ukraina. Invasjonen ble blant annet begrunnet med at befolkningen der måtte beskyttes mot et pågående «folkemord».

På dette tidspunktet hadde de to russiskkontrollerte opprørsrepublikkene (som bare kontrollerte rundt en tredjedel av fylkene Donetsk og Luhansk) ført krig mot myndighetene i Kyiv i nesten åtte år. Mens mange omtalte krigen som en ukrainsk borgerkrig, dreide det seg i realiteten om en russisk hybridinvasjon. Minst en femtedel av styrkene til Donetsk og Luhansk bestod av regulære, russiske soldater, og lederne fulgte instruksjoner fra Putins «politiske teknolog» Vladislav Surkov.

Livet i de to «folkerepublikkene» var både trist og farlig. Begge var tilnærmet lovløse diktaturer der vilkårlige arrestasjoner, drap og tortur var dagsorden. Økonomien var elendig på grunn av ødelagt infrastruktur og tap av eksportmarkeder. Aller verst var det for pensjonistene, som utgjorde nesten en tredjedel av befolkningen ettersom mange unge dro til Russland eller andre deler av Ukraina. Dette var langt fra det folk i Donbas håpet på da de først gikk ut for å demonstrere mot de nye myndighetene i Kyiv i mars 2014.

Mars 2014: «Russisk vår» i Donetsk

1. mars 2014 samles flere tusen mennesker seg på Lenin-plassen i Donetsk. De vifter med russiske og sovjetiske flagg, og det høres taktfaste rop med «Donbas! Donbas!» og «Russland! Russland».

Omtrent en uke tidligere flyktet den prorussiske presidenten Viktor Janukovytsj til Russland etter å ha forsøkt å stanse store demonstrasjoner i Kyiv med vold. Noen dager