Folk tror bare på det de ønsker å tro på

DA FULLSKALA-KRIGEN STARTET i Ukraina, publiserte svenske medier nyheter på russisk, slik at russerne til tross for sensuren kunne få vite sannheten om krigen. Det er vanskelig å tenke seg noe mer naivt. Det som foregår med Russlands innbyggere i dag, kan umulig forklares bare ved at propagandaen er total og det ikke eksisterer uavhengige nyhetsmedier.

Det er nok å ta en titt på den russiske diasporaen utenlands, i hele verden, der man har fri tilgang på informasjon og ikke risikerer å havne i fengsel for å ta stilling mot krigen. Like lidenskapelig som inne i Russland lyder det her fremmedfiendtlige og imperialistiske klisjeer, hurra-propagandistiske slagord, heltedyrkelse av drepte russiske soldater og støtte til krigen i Ukraina. I vår tid med all informasjonsteknologien og med grenser som fremdeles er åpne, er total sensur umulig. Like umulig som det er å få sannheten fram til dem som ikke ønsker å få kjennskap til den.