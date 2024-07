Følges opp av politiledelsen: Politimann anklager norske politikere for «massemord» i video hos Norgesdemokratene

Politibetjenten Henrik Andreas Krog i Oslo politidistrikt mener at mellom 4000 og 7000 nordmenn er «drept av vaksinen» etter utbruddet av koronaviruset og at mektige personer her til lands nå skjuler sannheten om det han beskriver som et «massemord» i strafferettslig forstand.

Det fortalte han i et videointervju med det høyreradikale partiet Norgesdemokratene som ble publisert 18. juni.

I intervjuet introduseres han som politimann og diskuterer politietaten i forbindelse med konspirasjonsteoriene.

«Dette er et sanksjonert massemord, av norske ledere og leger og akademikere og presse og veldig mange nordmenn. Det er sanksjonert, så da gjør ikke politiet noe med det heller», sier Krog i samtalen med Norgesdemokratenes sentralstyremedlem Marlén Elvin.

Oslo politidistrikt bekrefter nå overfor Filter Nyheter at videoen har blitt tema hos politiledelsen:

– Oslo politidistrikt ble gjort kjent med filmen forut for at Filter Nyheter tok kontakt, og vi følger opp dette internt, skriver Rune Berge, konstituert leder ved stab for HR og HMS, i en e-post.

Han viser til at politidistriktet ikke kan svare på spørsmål rundt «personaloppfølging av den ansatte» på grunn av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.



– Hvordan arbeidsgiver følger opp enkeltpersoner er et personlig forhold som er omfattet av arbeidsgivers taushetsplikt. Det vil dermed ikke gis opplysninger om eventuell oppfølging av den ansatte, skriver HR-sjefen i politiet.

«Det er folk i Norge som hundre prosent sikkert gjør dette med forsett»

Tjenestemannen i oslopolitiet går lenger enn de fleste vaksinemotstandere og kan tolkes som at han mener tusenvis av påståtte dødsfall er villede handlinger fra norske maktpersoner:

«Dette er massemord som foregår rett foran øynene våre. Tusenvis av mennesker i Norge er med på å gjøre det, mer eller mindre ubevisst og mer eller mindre bevisst og mer eller mindre dekker over det. For det skjer rett foran øynene våre, og det er så klart som du kan få det. Det eneste usikkerhetsmomentet er hvor mange som dør, men det er mange», sier han om vaksineprogrammet.

Ingen uavhenging forskning eller faktabaserte undersøkelser indikerer at koronavaksinen er årsak til et høyt antall dødsfall i Norge. Det tar imidlertid Krog til inntekt for at en svært lang rekke samfunnsaktører dekker over «massemordet».

Politimannen ser også ut til å dra inn straffeloven, og mener at flere i Norge er «ansvarlig rent juridisk og strafferettslig».

«Du har det å gjøre det med vilje, altså forsett, du gjør det med vilje og helt bevisst på det du gjør. Det er folk i Norge som hundre prosent sikkert gjør dette med forsett, som er helt klar over det. Men de fleste gjør det i det som kalles uaktsomhet», sier Krog i videointervjuet, som blant annet er publisert på YouTube.

– Norske politikere jobber for utenlandske krefter

I videoen hos Norgesdemokratene gir Krog uttrykk for å ha vært kontroversiell internt i politiet også under pandemien fordi han opponerte mot smittevernregler.

«Det var den samme vaksinekulten som i resten av Norge», forteller han.

Krog var med på å starte vaksinemotstander-nettverket «Lov og Helse» sammen med blant andre en annen politimann, og gruppens nettsted har så sent som mandag denne uka promotert det omstridte videointervjuet med Krog.

Krog mener norge har et «politikerkartell» der folkevalgte egentlig jobber for blant andre Storbritannia, USA, EU og FN.

«At norske toppledere og norske politikere jobber for Norges befolkning, er en illusjon, det er helt feil. Ingen toppolitikere jobber for Norge. Det er bare å glemme. Norske politikere jobber for utenlandske organisasjoner og krefter og nettverk og hele sulamitten», sier politimannen i videoen.

Krog nevner blant andre tidligere helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad spesifikt i intervjuet.

– Massemord er ikke lov

Filter Nyheter har stilt flere spørsmål til Henrik Andreas Krog på e-post om uttalelsene – blant annet om det er forenlig med politirollen å målbære såkalt anti-statlige ideer offentlig.

I svaret gjør politimannen det klart at han mener Filter både misforstår noen av problemstillingene og «vrir fokuset over til mer sekundære temaer» enn det han kaller en «medisinsk skandale av historiske proporsjoner», og at publikum heller bør se den omtalte videoen selv.

Når det gjelder påstandene om «aktive utførere» som skal holdes «juridisk og strafferettslig» ansvarlig, svarer han slik:

«Svaret mitt blir kort og helt prinsipielt: jeg er faktisk av den «eksentriske» mening at alle aktive utførere av alle typer massedrap alltid skal holdes juridisk ansvarlig, rett og slett fordi massemord ikke er lov, verken juridisk eller moralsk».

Krog presiserer videre at det ikke er en «strengt koordinert» dekkoperasjon slik man ser på spionfilmer han beskriver i intervjuet, men mer noe som er knyttet til «psykologi, feighet, intellektuelt og moralsk forfall».

«Tildekkingen skjer derimot som en kombinasjon av blant annet følgende fenomener/metoder: Den skjer i hovedsak ved at pressen overhodet ikke undersøker saken skikkelig. Dernest skjer den ved at pressen, når de faktisk skriver om temaet, lar et lite utvalg av «eksperter» få uttale det ene mer absurde tingen etter den andre, uten motforestillinger eller adekvate spørsmål. I tillegg skjer den ved at folk flest, inkludert politiet/politifolk, ikke bryr seg om, i det hele tatt tenker over, og eventuelt også regelrett fortrenger, alle de voldsomme tegnene på denne store skandalen; tegn som vises rett foran øynene våre daglig. I tillegg skjer tildekkingen også ved at de få som ytrer seg ofte blir “angrepet” eller svertet, ofte på temmelig usaklige eller uredelige måter, med kjente metoder som ad hominem og ikke minst assosiasjonsskyld», skriver poltimannen i e-posten.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.