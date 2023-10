FN-topp anklager Israel for kollektiv avstraffelse i Gaza

FN-SJEFEN FOR NØDHJELP anklager Israel for kollektiv avstraffelse av folk i Gaza og for å mangle reelle intensjoner om å avhjelpe den humanitære krisen med mat, vann og medisiner. – Systemet som er etablert for å tillate hjelpe-forsendelser inn i Gaza er satt opp for å mislykkes, med mindre det er politisk vilje til å gjøre flyten av varer meningsfull og i stil med det eksepsjonelle behovet, sier Philippe Lazzarini.

Han ber Sikkerhetsrådet om å kreve en umiddelbar våpenhvile. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist alle slike krav og mener det innebærer en overgivelse til Hamas. Netanyahu siterte i går Bibelen i sin argumentasjon for at «dette er en tid for krig».

Den palestinske utsendingen til FN, Riyad Mansour, beskrev overfor FNs sikkerhetsråd i natt Gazastripen som «helvete på jord».

Samtidig fortsetter israelske bakkestyrker å presse på innover på det palestinske området. Hamas’ væpnede styrker, al Qassam-brigadene, hevder i dag tidlig å ha avfyrt panservernbrytende missiler mot israelske kjøretøy langs det de kaller sør-Gaza-aksen.

I går lyktes israelske sikkerhetsstyrker å frigjøre en israelsk soldat som ble tatt til fange under terroraksjonen 7. oktober. BBC News/The Guardian/