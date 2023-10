FN: Gaza trenger 100 lastebiler med nødhjelp daglig – 20 tillates av Egypt etter Biden-deal

LEDEREN AV DE FORENTE NASJONERS kontor for koordinering av humanitær innsats, Martin Griffiths, sier i Sikkerhetsrådet at det er behov for 100 lastebiler med nødhjelp daglig til befolkningen i Gaza for at de skal kunne motta like mye mat, vann og medisiner som de hadde tilgang på før krigen startet.

Egypt sa seg i går kveld villig til å åpne sin grensepassering og slippe inn – i første omgang – 20 lastebiler. Israel tillater, på Joe Bidens anmodning, en «begrenset forsendelse» så lenge den ikke kommer militante grupper til gode (Israel nevner ikke drivstoff, som det er et prekært behov for). Den amerikanske presidenten sier bistanden vil bli stanset dersom Hamas griper inn, og at forsendelsene snarest kan ankomme fredag. Inntil videre lever sivilbefolkningen i en akutt humanitær krise.

Egypt vil ikke tillate at Gazas befolkning flykter til Sinai-halvøya, men bør gis opphold i Negev-ørkenen i sør-Israel mens krigen mot Hamas pågår, sa landets president Abdel Fattah al-Sisi i går kveld. The Guardian/The New York Times/BBC News



LIBANONS UTENRIKSMINISTER Abdallah Bou Habib advarer Israel om at fortsatt bombing av Gaza vil kunne føre til en ukontrollerbar eskalering av konflikten. Israels forsvarsstyrker utveksler fortsatt ild med Hizbollah sør i Libanon. Det har vært nye, voldelige opptøyer ved USAs ambassade i Beirut. Sverige og Storbritannia har sluttet seg til landene som fraråder reiser til landet.