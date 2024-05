FN-domstol krever at Israel stopper angrepene mot Rafah

Den internasjonale FN-domstolen beordrer Israel til å stanse militæroperasjonen mot Rafah. Domstolen sier i sin kjennelse at den humanitære situasjonen i byen i Gaza er katastrofal, og at den ikke er overbevist om at verken evakueringen eller andre tiltak som er iverksatt for å lindre den palestinske sivilbefolkningens lidelser, er tilstrekkelig.

Domstolen, som er FNs høyeste juridiske organ, har ingen mulighet til å legge makt bak sine kjennelser. Men dersom Israel ikke føyer seg etter ordren, vil det sannsynligvis bli underlagt sanksjoner av en rekke land, også i Vesten (om ikke USA), ifølge Haaretz.

Det er Sør-Afrika som har fremmet kravet om en stans i invasjonen av Rafah for Den internasjonale FN-domstolen. Før avgjørelsen i dag, uttalte en talsperson for regjeringen i Tel Aviv at «ingen makt på Jorden kan stanse Israel fra å beskytte sine borgere og gå etter Hamas i Gaza». Rafah var tilholdssted for over en million flyktninger fra resten av Gaza-stripen da Israel, i strid med utallige og kraftige advarsler fra verdenssamfunnet, angrep byen tidligere denne måneden. Hundretusener er som følge av invasjonen drevet videre på flukt.

EU-ANSATTE BEKYMRET FOR APATIEN: «Å være passiv i møte med en slik undergraving av den internasjonale rettsstaten betyr at det europeiske prosjektet for å bevare fred og styrke den internasjonale rettssikkerheten har mislyktes. Dette kan ikke skje i vårt navn» står det i et brev signert av over 200 EU-ansatte som er bekymret over EUs «apati» overfor palestinernes situasjon. De frykter at holdningen til EU normaliserer bruken av vold og makt, snarere enn et regelbasert system basert på internasjonale lover, regler og integritet. Videre ber de EU om å oppfordre til en umiddelbar og permanent våpenhvile. Zeno Bennetti, en av initiativtakerne sier til The Guardian at undertegnerne «ikke kunne tro at våre ledere, som var så høylytte om menneskerettigheter og som beskrev Europa som fyrtårnet for menneskerettigheter, plutselig var så stille om krisen som utspiller seg i Gaza».

RØD NYSNØ: Da Nysnø la fram driftsresultater forrige uke, kom det fram at det statlige klimafondet i 2023 tapte 161 millioner kroner på driften. Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning siden oppstarten er noe bedre enn som så, men kritikerne har merket seg at gjennomsnittslønnen i selskapet er på 1,6 millioner kroner og at administrerende direktør Siri Kalvig får 3,2 millioner kroner i året for jobben – selv om store deler av forvaltningen faktisk skjer eksternt. «Det er enda vanskeligere å forstå at man i så fall trenger mange ansatte, flotte lokaler, og å betale sjefen tre millioner kroner» sier økonomiprofessor ved University of Chicago, Magne Mogstad, til Dagens Næringsliv.

Selv om det kan være verdt å betale for det grønne skiftet, reiser tapene i Nysnø flere prinsipielle spørsmål, mener vår skribent Jostein Henriksen i dagens utgave av klimaspalten ELENDIG FREDAG. Les den her.

Få tilgang til ELENDIG FREDAG og alle våre nyhetsbrev og spalter helt gratis i 30 dager – klikk her! (Etter at prøvetiden er utløpt trekker vi deg 70 kroner i måneden, og du kan avslutte når du vil).

(Etter at prøvetiden er utløpt trekker vi deg 70 kroner i måneden, og du kan avslutte når du vil). For bare 100 kroner i måneden får du i tillegg vårt magasin i postkassa hver fjerde uke. Nå er vår maiutgave klar, med den store artikkelen om de norske nynazistene som rekrutterer unge til klubb for «maskuline verdier». Klikk her for å tegne abonnement med magasin i postkassa hver 4. uke (ingen bindingstid)



LYVER STADIG OFTERE OM «RIGGET» VALG: Det er ikke noe nytt at Donald Trump mener amerikanske valg er urettferdige og rigget av dypstaten slik at det blir vanskeligere for ham å vinne. Men frekvensen av påstandene – som vi for ordens skyld og til det kjedsommelige gjentar er fullstendig uten grunnlag i faktiske forhold – har aldri vært høyere enn nå. Det ifølge en kartlegging foretatt av The New York Times, som viser at Trump etter å ha formelt erklært seg som kandidat til 2024-valget har sådd tvil om det i snitt en gang om dagen. Som kjent resulterte løgnene forrige gang til at hans tilhengere stormet Kongressen, og Trump selv ble stilt for riksrett (dog ikke felt, takket være sine partifeller i Senatet). En ny variant av løgnen nå er at buketten av straffesaker som reises mot 77-åringen (hysjpengesaken, dokumentsaken etc.) er en del av riggingen av presidentvalget. Som det er 164 dager igjen til.

SKAL VÆRE KLAR FOR KRIGS-STANS: Russlands president Vladimir Putin skal være villig til å stanse krigen i Ukraina og fryse konflikten ved dagens frontlinje. Det opplyser fire ikke navngitte kilder som skal ha inngående kjennskap til diskusjonene i Kreml til nyhetsbyrået Reuters. Tre av dem beskriver Putin som frustrert over at Vesten stanser alle forsøk på å starte forhandlinger, og Volodymyr Zelenskiyjs avgjørelse om å utelukke samtaler. Det på tross av at Putin selv har valgt å starte en angrepskrig for å tvinge et selvstendig naboland til å avgi territorier. Kildene i Kreml understreker at dersom ukrainerne ikke aksepterer en våpenhvile med grenser der de russiske fortroppene står i dag, er han villig til å fortsette krigen på ubestemt tid.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.