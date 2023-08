FN-brukt hotell i Ukraina rammet av russisk missil

Én person ble drept og 16 personer, derav fire barn, ble såret da en russisk rakett av typen Iskander traff Reikartz hotell i byen Zaporizjzja torsdag kveld. Hotellet blir hyppig brukt av ansatte i FN og i humanitære hjelpeorganisasjoner når de arbeider i byen. I en pressemelding fordømte FNs humanitære koordinator for Ukraina, Denise Brown, angrepet som «helt uakseptabelt» og sa hun var «rystet over nyheten».

Brown beskrev at hun selv har bodd på Reikartz hotell hver gang hun er i Zaporizjzja og at hotellet ble brukt da FN evakuerte sivile fra Azovstal i Mariupol under beleiringen i mai 2022.

I pressemeldingen formante Brown Russland til å øyeblikkelig stanse sine vilkårlige angrep på sivil infrastruktur og viste til at de bryter med krigens folkerett. Rakettangrepet på Reikartz hotell var det andre i Zaporizjzja på to dager – tre personer ble drept og ni såret i et rakettangrep onsdag.

