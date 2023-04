Florida vedtar forbud mot abort etter 6. uke

DELSTATSFORSAMLINGEN I FLORIDA har vedtatt et forbud mot abort etter sjette svangerskapsuke. Det skjer etter kraftige protester fra aktivister – publikumsgalleriet måtte stenges under avstemningen – og er en kraftig innskrenking av kvinners kroppslige autonomi i en delstat som representerer en av de siste praktiske mulighetene for å avslutte et svangerskap for innbyggere i en rekke sørstater. Guvernør Ron Desantis jr. har tidligere varslet at han vil skrive under på loven, selv om den er upopulær blant brede lag av befolkningen i Florida, også de som stemmer på Det republikanske partiet.

Det nye abortforbudet har unntak for ofre av voldtekt og incest, som fortsatt skal kunne ta abort inntil 15. uke, og viderefører et tidligere unntak for kvinner hvis svangerskap truer liv og helse.

Høyesterett, som omgjorde den føderale abortretten i fjor, skal ta stilling til lovligheten ved såkalte angrepiller i delstater der abort fortsatt er lov. CNBC/The New York Times



DONALD TRUMP HAR AVGITT en sju timer lang vitneforklaring i bedragerisaken anlagt mot ham i New York. Trumps advokater sier han brukte tiden på å forklare «sin ekstraordinære forretningssuksess». I (den urelaterte) injuriesaken anlagt mot Trump av en kvinne som mener hun ble voldtatt av ham på 90-tallet