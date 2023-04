Florida: Slår ned på seksualundervisning helt til tolvte trinn

«DON’T SAY GAY» FØR ETTER VIDEREGÅENDE: I Florida er restriksjonene mot undervisning om seksuell orientering og kjønnsidentitet utvidet til å gjelde helt til tolvte trinn i den offentlige skolen. Det er en utvidelse av restriksjonene mot slik undervisning «på et vis som ikke er passende for alderen» som delstatens guvernør Ron DeSantis jr. signerte i fjor, og som gjaldt til og med tredje trinn. Kritikerne av loven mener den er formulert så vagt at det i praksis ikke blir mulig å drive undervisning om temaene i det hele tatt, uten å komme i strid med visse fortolkninger. «Kan man i det hele tatt ha klistremerker i regnbuefarger, eller snakke om (homo-opprøret) Stonewall? Vi vet ikke hvor grensen går», protesterte en av deltakerne på en høring om saken i går, melder ABC News.

TAKKER JA TIL RUSSISK OLJE: Pakistan føyer seg inn blant landene som kjøper russisk råolje på billigsalg. En ny avtale inngått mellom landene gjør at den første lasten vil ankomme Karachi i mai, og Pakistans energiminister håper