SENATET I USA HAR med 63 mot 36 stemmer vedtatt den tverrpolitiske avtalen om heving av det føderale gjeldstaket, og en finanskrise med uante konsekvenser er dermed avverget for denne gang. En rekke forsøk på å utnytte situasjonen til å få presset gjennom tillegg ble stemt ned, inkludert krav om skriftlige garantier mot at avtalen ville bli brukt til å stanse økte bevilgninger til forsvar. Gjeldstak-avtalen vil nå bli signert av president Joe Biden før den trer i kraft. Den føderale staten ville misligholdt sine finansielle forpliktelser mandag dersom politikerne ikke hadde klart å bli enige. Politico/Washington Post



DEN BRITISKE REGJERINGEN går rettens vei for å hindre at de offentlige oppnevnte granskerne av myndighetenes covid 19-respons får innsyn i daværende statsminister Boris Johnsons notatbøker og tekstmeldinger på Whatsapp. Sky News/The Guardian



UKRAINSK LUFTVERN skjøt ned 30 droner i det sjette luftangrepet på Kyiv på like mange dager, ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko. Kyiv Independent



EN SIMULERT ØVELSE utført av USAs luftforsvar har endt med at den kunstige intelligensen som styrte en drone «drepte» sin egen operatør for å hindre vedkommende å avbryte oppdraget. The Guardian



USA FORSØKER Å FÅ kjøpt TNT fra Japan for fremstilling av artillerigranater til Ukraina, på tross av japanernes svært strenge eksportrestriksjoner på våpen. Reuters



NYLIG FRIGITT DOKUMENTASJ

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.