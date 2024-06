Flere politibetjenter og en prest drept i Russland

FLERE POLITIBETJENTER OG EN PREST ER DREPT i Dagestan i Russland i det som ser ut til å være flere koordinerte angrep, sier lokale tjenestemenn. Søndag tok bevæpnede menn seg inn i en synagoge, to kirker og en kontrollpost i den russisk republikken og drepte flere mennesker. Republikkens guvernør sier at over 15 politifolk ble drept, i tillegg til flere sivile. Han opplyser at politiet har kontroll på hendelsen og at fem av angriperne ble drept. Russland omtaler angrepene som terror. Ingen har så langt tatt på seg skylden. New York Times, AP.



NETANYAHU SIER ISRAEL SKAL NEDSKALERE OPERASJONER I GAZA,men varsler samtidig å sende flere styrker mot Libanon-grensen og kampen mot Hizbollah. AP.

IDF ETTERFORSKET SOLDATER som bandt en såret palestinsk mann til et panser. IDF sier at soldatenes oppførsel i videoen som viser hendelsen ikke samsvarer med verdiene til militæret. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har uttrykt bekymring for økende mishandling og overgrep av palestinere som har blitt arrestert av israelske soldater. The G...