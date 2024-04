FLERE MASKERTE HØYREEKSTREMISTER angrep politikere og personer fra den antirasistiske stiftelsen Expo under et arrangement om fascisme. De maskerte mennene skal ha slått og sprayet med forsvarsspray før de vandaliserte lokalet og kastet fra seg røykgranater. Voldsangrepet skjedde like før en ansatt i den antirasistiske stiftelsen Expo skulle holde en innledning i forkant av en panelsamtale med blant andre riksdagspolitiker Samuel Gonzalez Westling (V) i en teatersal i Gubbängen utenfor Stockholm. En av de inviterte deltagerne i panelsamtalen, den antifascistiske skribenten Mathias Wåg, forteller til Expo at han ble tildelt flere slag av de antatte nynazistene. – De var målbevisste og gikk etter meg, sier Wåg. Det er ikke kjent hvilken gruppering som står bak angrepet. Filter Nyheter, Aftonbladet, Expo.

DET HVITE HUS vil ha svar fra Israel om massegraven i Khan Younis, hvor palestinske myndigheter rapporterer om funn av opp til nesten 300 lik.