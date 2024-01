Flere løse bolter funnet på Boeing 737-fly i USA

FLYSELSKAPENE ALASKA AIRLINES og United Airlines melder begge om funn av løse bolter på sine Boeing-fly av typen 737 Max 3. Det er samme flytype som fredag forrige uke mistet en del av skroget i lufta over Portland i USA. Funnet øker mistanken om systematiske feil ved flytypen.

I Unites del skal de løse boltene har vært funnet på det samme panelet som løsnet fredag (flyet returnerte og nødlandet uten at passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade). Panelet brukes til å tette en nødutgang som ikke er i bruk.

En rekke flyselskaper verden over har satt sine Max 3-fly på bakken. The New York Times/The Washington Post



PRESIDENTKANDIDATEN FOR DET regjerende partiet på Taiwan, Lai Ching-te, sier han har status quo som mål for sin Kina-politikk og er tilhenger av dialog og samhandling med stormakten som anser øya som en del av sitt territorium. Det skjer etter at Beijing har stemplet Det demokratiske fremskrittspartiet som separatister og advart om at valget førstkommende helg handler om «krig eller fred». Reuters



FRANKRIKES STATSMINISTER Elisabeth Borne forlater sin post. Det skjer mens president Emmanuel Macron søker å gi regjeringen ny giv etter en rekke politiske nederlag som følge av tapet av flertallet i parlamentet i 2022. Le Monde/