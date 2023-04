Flere land evakuerer sine folk fra Sudan i krevende operasjoner

STADIG FLERE LAND evakuerer diplomater og andre, egne statsborgere fra Sudans hovedstad Khartoum for å redde dem fra de pågående kampene mellom den regulære hæren og den mektige paramilitære styrken RSF. Både franske, britiske og svenske myndigheter har beskrevet evakueringsoperasjonene som krevende, kompliserte og under tidspress. USAs ambassade har meldt at det er for farlig i byen for amerikanske myndigheter til å hjelpe mange av sine borgere ut. Innbyggere i Khartoum, som i mange tilfeller har mistet tilgangen på vann og strøm, uttrykker frykt og skuffelse over at det internasjonale samfunnet ikke har gjort mer for å få de krigende partene til forhandlingsbordet. BBC News/The Guardian/AFP/SVT



NYE UKRAINSKE befestninger på østsiden av Dnipro-elven sør i Ukraina tyder på at landet planlegger en motoffensiv som kan avskjære Krym. De russiske okkupantene i Sevastopol sier de er under droneangrep og det er meldt om eksplosjoner i Zaporizjzja. AP News/Kyiv International



USA FRYKTER WAGNER-gruppen forsøker å etablere en «konføderasjon» av anti-vestlige stater i Afrika og planlegger å ramme vestlige militærbaser med både sanksjoner, cyberangrep og andre operasjoner. Det fremgår av lekkede dokumenter. Washington Post



EUROPAS SAMLEDE investeringer i forsvar vokste raskere i 2022 enn på noe tidspunkt siden Den kalde krigen, viser ny oversikt. Yahoo (AFP)



AUSTRALIA SKAL prioritere hjemlig produksjon av styrte våpen med

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.