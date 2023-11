HÅPET OM AT VÅPENHVILEN på Gaza kan bli forlenget lever etter at en ny gruppe israelske gisler ble løslatt av Hamas søndag kveld. Blant dem var et fire år gammelt barn med dobbelt amerikansk-israelsk statsborgerskap, hvis foreldre ble drept i terroraksjonen i Israel 7. oktober (også russiske og thailandske borgere er en del av den løslatte gruppen). Totalt er 58 Hamas-gisler sluppet fri mot at Israel har løslatt 117 palestinske fanger fra sine fengsler.

USAs president Joe Biden beskriver forhandlingene med Hamas som en pågående time-for-time-prosess der ingenting er garantert, men at familier som gjenforenes og nødhjelp som ankommer trengende i Gaza er bevis på at de fungerer. Hans sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier Israel er rede til å forlenge oppholdet i krigshandlinger – som i utgangspunktet skal utløpe i dag – dersom ytterligere ti gisler slippes fri. Samtidig understreker Israels statsminister Benjamin Netanyahu at krigen vil fortsette på et tidspunkt og vare til «seier» – tidligere definert som en fullstendig utryddelse av Hamas. BBC News/The New York Times/Haaretz/Al Jazeera



MINISTER BEN GATZ TRUER MED å trekke sitt parti fra Netanyahus krigsregjerings-koalisjon dersom han ikke får gjennomslag for å kutte i overføringene til bosettere på okkuperte, palestinske områder.