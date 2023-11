Flere gisler løslatt etter våpenhvile-forlengelse i Gaza

33 PALESTINERE OG 11 ISRAELERE er løslatt fra fangenskap etter at Hamas og Israel i går kveld ble enige om å forlenge våpenhvilen i Gaza i to døgn. Totalt er 69 av 240 Hamas-gisler av forskjellige nasjonaliteter returnert siden våpenhvilen startet fredag, mens 150 palestinere er sluppet ut av fengsel. Det er håp om at enda flere gisler kan slippes fri før kamphandlingene eventuelt gjenopptas natt til torsdag.

En britisk-palestinsk lege som har arbeidet ved al-Ahli-sykehuset i Gaza under krigen sier han har behandlet brannskader som likner de man får ved å bli utsatt for fosforbomber.

En spørreundersøkelse tatt opp ved feltarbeid i Gaza før den siste krigen startet viser at Hamas har forholdsvis liten oppslutning i befolkningen på det palestinske området. Et flertall av respondentene peker på islamistgruppas styre som en viktigere årsak til fattigdommen enn Israels blokade. The Guardian/Sky News/Haaretz/Al Jazeera/Reuters

MINST 13 PERSONER ER omkommet i det kraftige uv...